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≡ «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти Айдоса Садыкова прошла в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49555
«Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти Айдоса Садыкова прошла в Костанае
Отправлено: 05.07.24 - 18:09
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Шестеро жителей города сегодня, 5 июля, возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в парке Победы, а также разместили на нем две фотографии погибшего в Киеве автора YouTube-канала «Бәсе».
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
192
Re: «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти...
Отправлено: 05.07.24 - 18:09
#1
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Зинченко готов любое лыко в строку вставить ! Лишь бы засветиться перед своими хозяевами, что он тут как тут, суетится, старается 30 сребреников отработать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16252
Re: «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти...
Отправлено: 05.07.24 - 18:12
#2
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человеку который вкинул ролик о том что якобы на границе российские войска вошли в кост область у нас тут акции памяти устраивают)))

и пришли одни штатные хайпажоры почтить хайпажора и провокатора.

то есть одно к одному тянется.
Цитата:
Филипповна:
Зинченко готов любое лыко в строку вставить ! Лишь бы засветиться перед своими хозяевами,


если завтра токаев скажет что есть ховно-плохо, он будет назло его есть
лишь бы в СМИ показали
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39335
Re: «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти...
Отправлено: 06.07.24 - 13:24
#3
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Наконец то последнего критика власти убили, надо делать той на всю страну
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6264
Re: «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти...
Отправлено: 08.07.24 - 00:14
#4
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Цитата:
abaika95:


Все должны помнить: - у власти, причём у любой, руки всегда длинные и ЛЕДОРУБОВ на всех хватит. Пусть Аблязов спит и дрожит за свою жизнь. И 6 ярдов ему не помогут.
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