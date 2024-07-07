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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5296
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 18:09
#8566
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К Добринцова, я бы всегда заезжал, далековато только, классный магазин, классный хозяин, что ещё нужно?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 19:38
#8567
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Цитата:
saba:
что ещё нужно?

чтобы он свои права а главное обязанности знал)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 19:47
#8568
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Цитата:
Vit:
Мой любимый "Соловьиный поймёт"

А кто бы тебе рассказал, что патриоты Путина творят и за что убивают людей?
Вот он сам в открытую и говорит, ничего уже не стесняются, мол делают обычный грабеж.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15009
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 20:32
#8569
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Цитата:
111:
Я не верю. А вот наёмники со стороны всу точно находятся там не ради защиты украинцев. У тех и наколки ужа ные и в спины детям могут стрелять. И насиловать местных женщин. И мародерством занимается то бишь унитазы воровать. Вот это больше похоже на правду.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23858
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 20:41
#8570
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Цитата:
abaika95:
А ценник что висит на товаре он ЕДИНЫЙ для всех кто зайдет, хоть я хоть ты и мне плевать будет на догтворы если цена мне не понравится я уйду

Ценник на товаре на оптовые - это и есть заранее максимально возможно заданный до потолка ценник для таких как ты. А для таких как Добринцов, кто купит много и не будет мозг выносить с чеками - у них другая цена. Это не Добринцову скидку делают, а тебе заранее ценник подняли, и написали "оптом" чтобы такой как ты сразу проходил мимо, и даже не пытался там пальцы гнуть, а ты и не понял :lol:

[Исправлено: maxsaf, 07.07.2024 - 21:42]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 20:45
#8571
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Цитата:
maxsaf:
Это не Добринцову скидку делают, а тебе заранее ценник подняли, и написали "оптом" чтобы такой как ты сразу проходил

Зачем трепаться то, не задирают они цен.
Там сразу все расписано для средних оптовиков.
Крупные сами заказывают вагоны.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23858
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 20:48
#8572
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Цитата:
111:
Там сразу все расписано для средних оптовиков.

Добринцов же рассказал, что оптовики любят нал, за нал цена ещё ниже. Это к слову о том, что оптовики работают по закону, как утверждал Абайка :lol: не догадываешься, почему они нал любят и дешевле ценника отдают? ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 20:57
#8573
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Цитата:
maxsaf:
почему они нал любят и дешевле ценника отдают

Это общепринятая как его там, об этом, за нал, все знают.
Не только складская, а и многие предприниматели на рынках и в супермаркетах.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 21:00
#8574
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Цитата:
maxsaf:
дешевле ценника отдают?

У них сразу написано, сколько процентов за нал скидывают.
Своей нежнее брали, там не помню, что то то ли 5, то ли 15 процентов у нее на столике.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23858
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 21:05
#8575
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Цитата:
111:
общепринятая как его там

Цитата:
111:
там не помню

Ну как вспомнишь приходи, оптовик :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5296
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 21:07
#8576
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Виталию, каждый верит в то что он хочет! Например Мариуполь, можно смотреть его , когда россияне бомбили его с высоты дрона и можно с той же высоты рассматривать его сейчас, когда людей почти нет , но домов понастроили!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 21:30
#8577
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Цитата:
saba:
но домов понастроили!

И по приколу еще
Русский мир..



[Исправлено: 111, 07.07.2024 - 22:31]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 21:55
#8578
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Цитата:
maxsaf:
Ну как вспомнишь приходи, оптовик

Ну вот видишь, ты не понимаешь у нас ценообразование от слова Совсем.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23858
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 21:59
#8579
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Цитата:
111:
Ну вот видишь, ты не понимаешь у нас ценообразование от слова Совсем.

С чего вдруг? Я в отличие от тебя в сфере торговли работал, и оптовыми закупками с Алматы занимался, а ты только труселя кружевные покупал :lol:

Цитата:
111: Своей нежнее брали

Нижнее, чтобы была нежнее :lol:

[Исправлено: maxsaf, 07.07.2024 - 23:01]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15009
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 22:02
#8580
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Цитата:
111:
Эту фотку уже давно опровергнули сами мариупальцы. Там уже стоит новый микрорайон. И вабще город сегодня это сплошная большая стройка.
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