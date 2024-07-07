Отправлено: - 20:41

abaika95:

А ценник что висит на товаре он ЕДИНЫЙ для всех кто зайдет, хоть я хоть ты и мне плевать будет на догтворы если цена мне не понравится я уйду

[Исправлено: maxsaf, 07.07.2024 - 21:42]

Цитата:Ценник на товаре на оптовые - это и есть заранее максимально возможно заданный до потолка ценник для таких как ты. А для таких как Добринцов, кто купит много и не будет мозг выносить с чеками - у них другая цена. Это не Добринцову скидку делают, а тебе заранее ценник подняли, и написали "оптом" чтобы такой как ты сразу проходил мимо, и даже не пытался там пальцы гнуть, а ты и не понял