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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5296
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 18:09
К Добринцова, я бы всегда заезжал, далековато только, классный магазин, классный хозяин, что ещё нужно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 19:38
Цитата:
чтобы он свои права а главное обязанности знал)
saba:
что ещё нужно?
что ещё нужно?
чтобы он свои права а главное обязанности знал)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 19:47
Цитата:
А кто бы тебе рассказал, что патриоты Путина творят и за что убивают людей?
Вот он сам в открытую и говорит, ничего уже не стесняются, мол делают обычный грабеж.
Vit:
Мой любимый "Соловьиный поймёт"
Мой любимый "Соловьиный поймёт"
А кто бы тебе рассказал, что патриоты Путина творят и за что убивают людей?
Вот он сам в открытую и говорит, ничего уже не стесняются, мол делают обычный грабеж.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 20:32
Цитата:
111:Я не верю. А вот наёмники со стороны всу точно находятся там не ради защиты украинцев. У тех и наколки ужа ные и в спины детям могут стрелять. И насиловать местных женщин. И мародерством занимается то бишь унитазы воровать. Вот это больше похоже на правду.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 20:41
Цитата:
Ценник на товаре на оптовые - это и есть заранее максимально возможно заданный до потолка ценник для таких как ты. А для таких как Добринцов, кто купит много и не будет мозг выносить с чеками - у них другая цена. Это не Добринцову скидку делают, а тебе заранее ценник подняли, и написали "оптом" чтобы такой как ты сразу проходил мимо, и даже не пытался там пальцы гнуть, а ты и не понял
[Исправлено: maxsaf, 07.07.2024 - 21:42]
abaika95:
А ценник что висит на товаре он ЕДИНЫЙ для всех кто зайдет, хоть я хоть ты и мне плевать будет на догтворы если цена мне не понравится я уйду
А ценник что висит на товаре он ЕДИНЫЙ для всех кто зайдет, хоть я хоть ты и мне плевать будет на догтворы если цена мне не понравится я уйду
Ценник на товаре на оптовые - это и есть заранее максимально возможно заданный до потолка ценник для таких как ты. А для таких как Добринцов, кто купит много и не будет мозг выносить с чеками - у них другая цена. Это не Добринцову скидку делают, а тебе заранее ценник подняли, и написали "оптом" чтобы такой как ты сразу проходил мимо, и даже не пытался там пальцы гнуть, а ты и не понял
[Исправлено: maxsaf, 07.07.2024 - 21:42]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 20:45
Цитата:
Зачем трепаться то, не задирают они цен.
Там сразу все расписано для средних оптовиков.
Крупные сами заказывают вагоны.
maxsaf:
Это не Добринцову скидку делают, а тебе заранее ценник подняли, и написали "оптом" чтобы такой как ты сразу проходил
Это не Добринцову скидку делают, а тебе заранее ценник подняли, и написали "оптом" чтобы такой как ты сразу проходил
Зачем трепаться то, не задирают они цен.
Там сразу все расписано для средних оптовиков.
Крупные сами заказывают вагоны.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 20:48
Цитата:
Добринцов же рассказал, что оптовики любят нал, за нал цена ещё ниже. Это к слову о том, что оптовики работают по закону, как утверждал Абайка не догадываешься, почему они нал любят и дешевле ценника отдают?
111:
Там сразу все расписано для средних оптовиков.
Там сразу все расписано для средних оптовиков.
Добринцов же рассказал, что оптовики любят нал, за нал цена ещё ниже. Это к слову о том, что оптовики работают по закону, как утверждал Абайка не догадываешься, почему они нал любят и дешевле ценника отдают?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 20:57
Цитата:
Это общепринятая как его там, об этом, за нал, все знают.
Не только складская, а и многие предприниматели на рынках и в супермаркетах.
maxsaf:
почему они нал любят и дешевле ценника отдают
почему они нал любят и дешевле ценника отдают
Это общепринятая как его там, об этом, за нал, все знают.
Не только складская, а и многие предприниматели на рынках и в супермаркетах.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 21:00
Цитата:
У них сразу написано, сколько процентов за нал скидывают.
Своей нежнее брали, там не помню, что то то ли 5, то ли 15 процентов у нее на столике.
maxsaf:
дешевле ценника отдают?
дешевле ценника отдают?
У них сразу написано, сколько процентов за нал скидывают.
Своей нежнее брали, там не помню, что то то ли 5, то ли 15 процентов у нее на столике.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 21:05
Цитата:
Цитата:
Ну как вспомнишь приходи, оптовик
111:
общепринятая как его там
общепринятая как его там
Цитата:
111:
там не помню
там не помню
Ну как вспомнишь приходи, оптовик
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5296
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 21:07
Виталию, каждый верит в то что он хочет! Например Мариуполь, можно смотреть его , когда россияне бомбили его с высоты дрона и можно с той же высоты рассматривать его сейчас, когда людей почти нет , но домов понастроили!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 21:30
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 21:55
Цитата:
Ну вот видишь, ты не понимаешь у нас ценообразование от слова Совсем.
maxsaf:
Ну как вспомнишь приходи, оптовик
Ну как вспомнишь приходи, оптовик
Ну вот видишь, ты не понимаешь у нас ценообразование от слова Совсем.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 21:59
Цитата:
С чего вдруг? Я в отличие от тебя в сфере торговли работал, и оптовыми закупками с Алматы занимался, а ты только труселя кружевные покупал
Цитата:
Нижнее, чтобы была нежнее
[Исправлено: maxsaf, 07.07.2024 - 23:01]
111:
Ну вот видишь, ты не понимаешь у нас ценообразование от слова Совсем.
Ну вот видишь, ты не понимаешь у нас ценообразование от слова Совсем.
С чего вдруг? Я в отличие от тебя в сфере торговли работал, и оптовыми закупками с Алматы занимался, а ты только труселя кружевные покупал
Цитата:
111: Своей нежнее брали
Нижнее, чтобы была нежнее
[Исправлено: maxsaf, 07.07.2024 - 23:01]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 22:02
Цитата:
111:Эту фотку уже давно опровергнули сами мариупальцы. Там уже стоит новый микрорайон. И вабще город сегодня это сплошная большая стройка.
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