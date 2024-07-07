Re: Двухлетняя девочка выпала из окна пятиэтажки, оставшись без...

Отправлено: - 21:44

Можно же прикрутить к створкам петли и повесить замок (колхозный вариант, но шо делать), если окно приоткрыто не полностью. На немецких окнах есть фабричный замок в ручке открывания - "защита от детей".

Если хотят открывать форточку полностью, то лучше ставить пластиковые окна горизонтально, чтобы форточка была под потолком.

На крайний случай решетку ставить.

Сколько уже детей выпало, никто не учится...