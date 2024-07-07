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≡ Двухлетняя девочка выпала из окна пятиэтажки, оставшись без присмотра взрослых, в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49555
Двухлетняя девочка выпала из окна пятиэтажки, оставшись без присмотра взрослых, в Костанае
Отправлено: 07.07.24 - 21:02
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ЧП произошло сегодня днем. Как сообщает в своем Instagram ДЧС Костанайской области, она была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Вчера, 6 июля, ЧП с ребенком также произошло на детской площадке в мкрн Наурыз. Подробнее в материале "НГ".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3405
Re: Двухлетняя девочка выпала из окна пятиэтажки, оставшись без...
Отправлено: 07.07.24 - 21:02
#1
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//Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney// - пора уже тексты статей генерировать нейросетями. Орфорграфических АшЫбАк в текстах, точно, будет меньше. Зачем редакции эти журналисты?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
847
Re: Двухлетняя девочка выпала из окна пятиэтажки, оставшись без...
Отправлено: 07.07.24 - 21:44
#2
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Можно же прикрутить к створкам петли и повесить замок (колхозный вариант, но шо делать), если окно приоткрыто не полностью. На немецких окнах есть фабричный замок в ручке открывания - "защита от детей".
Если хотят открывать форточку полностью, то лучше ставить пластиковые окна горизонтально, чтобы форточка была под потолком.
На крайний случай решетку ставить.
Сколько уже детей выпало, никто не учится...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23858
Двухлетняя девочка выпала из окна пятиэтажки, оставшись без присмотра взрослых, в Костанае
Отправлено: 07.07.24 - 21:58
#3
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Цитата:
mks2703:
Сколько уже детей выпало, никто не учится...

Так и есть. Можно было уже давно законодательно обязать проходить сертификацию, и в требованиях прописать замки/защиту/неполное открывание/горизонтальное открывание и ТД и ТП. Но окна продолжают ставить без сертификатов/защиты, а значит ещё минимум 20 лет дети будут падать.
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