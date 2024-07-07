Отправлено: - 21:36

юля елиссева:

Прочитала текст и вообще ничего толком не поняла. Не человеческим языком написано. А где подписи к фото? Как понять кто на фотках?

Цитата:Чел в черном костюме является тем безработным дохтуром.В Костанайской городской больнице проработал в районе трех лет, был заместителем главного врача, затем эту должность якобы сократили и назначили его начальником отдела общественного здравоохранения.коммент: Потом кстати на сокращенную должность замглавврача приняли другого человека.Вскоре появилось объявление о конкурсе на вакантную должность руководителя Костанайской городской больницы. Его коллеги из этого учреждения посоветовали подать документы, так как считали подходящим на это место. В итоге по документации его допустили в качестве участника, 7 декабря 2023 года большинством голосов членов Наблюдательного совета он был избран руководителем горбольницы.. Но к работе так и не был допущен. Идут судебные разбирательства...пс: Налицо личностный конфликт интересов. Кто-то хотел другого человека на эту должность. Почему личностный конфликт? Потому что и его вторая должность - начальник отдела общественного здравоохранения - тоже сократили. В итоге чел полгода безработный...