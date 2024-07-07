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"Он что, питаться воздухом должен?" - Кандидата в главврачи лишили работы в Костанайской городской больнице. Как прошёл суд по его иску?
"Он что, питаться воздухом должен?" - Кандидата в главврачи лишили работы в Костанайской городской больнице. Как прошёл суд по его иску?
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