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≡ "Он что, питаться воздухом должен?" - Кандидата в главврачи лишили работы в Костанайской городской больнице. Как прошёл суд по его иску?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49555
"Он что, питаться воздухом должен?" - Кандидата в главврачи лишили работы в Костанайской городской больнице. Как прошёл суд по его иску?
Отправлено: 07.07.24 - 21:09
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В прошлом году в Костанайской городской больнице проводили конкурс на вакантную должность главного врача. 7 декабря 2023 года Дамир БАЛГУЖИН набрал большинство голосов на собеседовании, но главврачом так и не стал. Его понизили, а потом и вовсе уволили. Балгужин подал иск к управлению здравоохранения о понуждении назначить его главврачом больницы, который рассматривали в Костанайском гражданском суде 5 июля.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3405
Re: "Он что, питаться воздухом должен?" - Кандидата в...
Отправлено: 07.07.24 - 21:09
#1
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Прочитала текст и вообще ничего толком не поняла. Не человеческим языком написано. А где подписи к фото? Как понять кто на фотках?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
847
Re: "Он что, питаться воздухом должен?" - Кандидата в...
Отправлено: 07.07.24 - 21:36
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Прочитала текст и вообще ничего толком не поняла. Не человеческим языком написано. А где подписи к фото? Как понять кто на фотках?


Чел в черном костюме является тем безработным дохтуром.
В Костанайской городской больнице проработал в районе трех лет, был заместителем главного врача, затем эту должность якобы сократили и назначили его начальником отдела общественного здравоохранения.
коммент: Потом кстати на сокращенную должность замглавврача приняли другого человека.
Вскоре появилось объявление о конкурсе на вакантную должность руководителя Костанайской городской больницы. Его коллеги из этого учреждения посоветовали подать документы, так как считали подходящим на это место. В итоге по документации его допустили в качестве участника, 7 декабря 2023 года большинством голосов членов Наблюдательного совета он был избран руководителем горбольницы.. Но к работе так и не был допущен. Идут судебные разбирательства...
пс: Налицо личностный конфликт интересов. Кто-то хотел другого человека на эту должность. Почему личностный конфликт? Потому что и его вторая должность - начальник отдела общественного здравоохранения - тоже сократили. В итоге чел полгода безработный...
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