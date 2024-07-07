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≡ В Казахстане создаются три кассационных суда
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49552
В Казахстане создаются три кассационных суда
Отправлено: 07.07.24 - 19:43
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Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан, сообщил официальный сайт Президента РК Akorda.kz. Большинство норм закона касаются судебной системы. Так, создаются три самостоятельных кассационных суда в столице: по уголовным, гражданским и административным делам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39327
Re: В Казахстане создаются три кассационных суда
Отправлено: 07.07.24 - 19:43
#1
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Короче халявщиков в три раза больше стало.
Нормально.
Это бывшие силовики и депутаты?
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