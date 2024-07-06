Отправлено: - 17:17

Vit:

а нам не кто не захотел собирать.

Цитата:В связи с этим вопрос: - нам, кто нибудь когда либо помогал- при пожарах, при взрывах, при наводнении, при Кантаре, и когда заваруха в Кордае была ??? Что то я не слышал об этом.Наше правительство чуть-что и - арабам и сирийцам и туркам и кыргизам и узбекам помогали, отправляли им БЕСПЛАТНУЮ гум.помощь.И этим вечно воюющим палестинцам тоже вроде помогали.