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≡ MORGENSHTERN обещал отправить фуры с гуманитарной помощью во время паводка в Костанай. Что из этого вышло?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49552
MORGENSHTERN обещал отправить фуры с гуманитарной помощью во время паводка в Костанай. Что из этого вышло?
Отправлено: 06.07.24 - 17:12
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8 апреля местные СМИ писали, что российский рэпер МORGENSHTERN заявил в своем Тelegram-канале, что пострадавшим от паводка в Костанае будет оказана гуманитарная помощь, что якобы в наш город уже выехала фура. "НГ" разбиралась правда это или нет.
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berdan
§ berdan
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.01.08
Сообщений:
80
Re: MORGENSHTERN обещал отправить фуры с гуманитарной помощью во...
Отправлено: 06.07.24 - 17:12
#1
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Пропиарился, имхо.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39327
Re: MORGENSHTERN обещал отправить фуры с гуманитарной помощью во...
Отправлено: 06.07.24 - 18:45
#2
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Он же хотел в обмен на что то.
Казахи ему не предоставили гарантий безопасности.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1871
Re: MORGENSHTERN обещал отправить фуры с гуманитарной помощью во...
Отправлено: 06.07.24 - 19:19
#3
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Прозвище Брехун восходит к глаголу «брехать» - «лаять, гавкать, как собака», «лгать, врать», «хвастать», «клеветать», «кричать, шуметь», «ругаться, браниться». Брехуном (или Брехом) в старину нередко называли крикуна, а также человека, который много говорит, любит приукрасить рассказ, приврать.. поступок МORGENSHTERNа и свидетельствует о том, что Бисмарк был совершенно прав, когда говорил об истинной ценности договоров с россиянами, не стоит бумаги, на котором он подписан.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
192
Re: MORGENSHTERN обещал отправить фуры с гуманитарной помощью во...
Отправлено: 06.07.24 - 19:26
#4
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Главное - прокукарекать, а там хоть не рассветай ! Моргенштерн - хозяин своего слова, сам дал, сам взял обратно. А корреспондент НГ уподобился занудной жене, которая шестой месяц просит мужа -ну вынеси новогоднюю ёлку !
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o
§ open
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.11
Сообщений:
15
Re: MORGENSHTERN обещал отправить фуры с гуманитарной помощью во...
Отправлено: 06.07.24 - 23:43
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Если уж цитируете Бисмарка так цитируете полностью а не вырванной фразой из текста. "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть."?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
931
Re: MORGENSHTERN обещал отправить фуры с гуманитарной помощью во...
Отправлено: 07.07.24 - 10:22
#6
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Обманул
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15007
MORGENSHTERN обещал отправить фуры с гуманитарной помощью во время паводка в Костанай. Что из этого вышло?
Отправлено: 07.07.24 - 10:33
#7
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Халява не приехала. Горе. Он же не свои деньги тратит а организовал фонд помощи. Для российских деревень собрали а нам не кто не захотел собирать. Да и с чего ради россияне нам будут помогать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6262
Re: MORGENSHTERN обещал отправить фуры с гуманитарной помощью во...
Отправлено: 07.07.24 - 17:17
#8
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Цитата:
Vit:
а нам не кто не захотел собирать.


В связи с этим вопрос: - нам, кто нибудь когда либо помогал- при пожарах, при взрывах, при наводнении, при Кантаре, и когда заваруха в Кордае была ??? Что то я не слышал об этом.

Наше правительство чуть-что и - арабам и сирийцам и туркам и кыргизам и узбекам помогали, отправляли им БЕСПЛАТНУЮ гум.помощь.
И этим вечно воюющим палестинцам тоже вроде помогали.
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