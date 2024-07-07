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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 571 из 571«1...569570571
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16251
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 12:28
#8551
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Цитата:
maxsaf:
А зачем? Тут уровень жизни достойный, работа есть, инфраструктура есть, природа, чё б не жить

Так я же не спорю

Колхозная страна так сразу и сказал)
Глобальное село
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 12:38
#8552
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Цитата:
abaika95:
Колхозная страна так сразу и сказал)

----Сколько процентов населения Канады сельское?Среднее значение для Канада в течение этого периода составило 22.58 процентов при минимуме в размере 18.25 процентов в 2022 г.,----37,7 сельского населения в Казахстане
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16251
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 12:43
#8553
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Цитата:
Гога:
Сколько процентов населения Канады сельское?

Ещё раз для тех кто в военном русском корабле)
Нужно смотреть процент сокращения доли сельского населения а не сколько его сейчас
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39325
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 13:11
#8554
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Цитата:
Гога:
Сколько процентов населения Канады сельское

Сам то не собираешься в село?
У вас вчера смотрю зачетно шарахнуло там
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9973
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 13:26
#8555
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Цитата:
abaika95:
Про оптовиков я тебе ответил он может только снизить мне цену но никак не повысить лично для меня из за каких либо причин

Я тебе уже ответил,нормальный оптовик у которого закупаются небольшие магазины и супермаркеты с такими как ты даже разговаривать не будет,на х... пошлёт да и всё.
Цитата:
abaika95:
Тут ты конкретно про свою палатку арбузную пишешь а не про оптовый магазин

А вот тут надо понимать ,что это образно ,а не конкретно от меня и моего магазина,у меня розничный магазин с ценниками витринами ,терминалами и прочими хотелками,как раз для таких как ты .
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9973
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 13:31
#8556
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Цитата:
abaika95:
Ещё раз тебя спрашиваю для таких КАК Я это каких ты хочешь цены завышать? И каким образом ты будешь мне завышать цены в своем магазине если там будет ценник?

Я ещё 150 раз тебе отвечаю Цитата:
Добринцофф: У меня розничный магазин,я рад всем покупателям ,даже таким как ты,ценники на витрине,с удовольствием продам хот за нал хоть за безнал по одной и той же цене.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16251
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 13:49
#8557
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Цитата:
Добринцофф:
Я тебе уже ответил,нормальный оптовик у которого закупаются небольшие магазины и супермаркеты с такими как ты даже разговаривать не будет,

Я тебя ещё раз спрашиваю с такими как я это какими?) объяснись уже)
Цитата:
Добринцофф:
на х... пошлёт да и всё

Как пошлет так сразу и штраф платить будет и у прокурора в кабинете посидит)
Ещё раз тебе говорю если ты не знаешь своих прав это значит что тебя каждый хер с горы может на х. посылать и отказывать тебе в услуге)
Оптовик он кто по твоему? Какой-то теневой бизнесмен котрый втихоря реализует свой товар по свойской цене? Нет он предприниматель котрый работает по закону (понимаю для тебя это нонсенс) но это так
Он не может с бухты барахты выгонять покупателей и уж темболее повышать им не мотивировано цену)
Тут же попадет под проверку)
Цитата:
Добринцофф:
А вот тут надо понимать ,что это образно ,а не конкретно от меня и моего магазина,у меня розничный магазин с ценниками витринами ,терминалами и прочими хотелками,как раз для таких как ты .

Как раз для таких как ты, я приду хоть чё тебе наговорю тебе про твой товар и твое мнение по поводу чеков) и ты обязан будешь продать мне товар хоть завтра хоть послезавтра и оптовик твой то же самое))
Потомучто ЗАКОН на стороне покупателя)
И когда образно пишешь хоть выделяй это в тексте как нибудь
Хоть кавычками)Цитата:
Добринцофф:
Я ещё 150 раз тебе отвечаю Цитата: Добринцофф: У меня розничный магазин,я рад всем покупателям ,даже таким как ты,

Ты не отвечаешь как раз)
А крутишься как уж на сковородке)

Для таких как я это каких?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9973
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 14:04
#8558
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Цитата:
abaika95:
Он не может с бухты барахты выгонять покупателей и уж темболее повышать им не мотивировано цену)

Я тебе уже писал,будет ценник висеть огромный специально для таких которые ходят и качают свои права,требуют оплату безналом и.т.д
А в личной беседе для тех кто умеет договариваться и хочет вообще как то работать дальше на рынке,будет другой ценник гораздо ниже.
А ещё в нормальных магазинах,что бы "киллограмщики" не беспокоили,на входе написано только оптом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16251
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 14:11
#8559
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Цитата:
Добринцофф:
Я тебе уже писал,будет ценник висеть огромный специально для таких которые ходят и качают свои права,требуют оплату безналом и.т.д А в личной беседе для тех кто умеет договариваться и хочет вообще как то работать дальше на рынке,будет другой ценник гораздо ниже.

Мляяяяя
Ну по 10 кругу одно и тоже))
Я же вроде тебе в первом же диалоге сказал что он может мне только СНИЗИТЬ цену но никак не поднять выше ценника
Ты же доказывал мне что они не цену повысит просто так что я развернучь и уйду))

Понизить он может его право
А ценник что висит на тоаре он ЕДИНЫЙ для всех кто зайдет, хоть я хоть ты и мне плевать будет на догтворы если цена мне не понравится я уйду и всем скажу что в этом магазине конские цены что твой оптовик первый же побежит снижать цену или пытаться сбросить ее как делают таджики на рынке))
Сначала говорят что цена одна в потом снижают ее чуть ли не в 50% когда грозишь что пойдешь дальше по рядам)


Потомучто оптовик и в целом коммерс он кто? Правильно торгаш/барыга и ему главное товар продать а на принципы, какие-то мотивы и политические предпочтения ему плевать
И тот торгаш будет преуспевать кто поставит продавца знающего два а то и три языка
Кто чеки сделает на двух языках итд
А тот кто рожу корчит, фу казахский буду я тут ещё казахские вывески делать)) тот и прогорит)
А потом будет ныть что его выгнали из бизнеса сугубо потомучто вокруг одни националисты)
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9973
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 14:13
#8560
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Цитата:
abaika95:
Для таких как я это каких?

Для таких как ты розничных покупателей есть,куча магазинов и супермаркетов,пожалуйста приходи и покупай,однако ты где то в дебрях складской или базара,пытаясь сэкономить 3 копейки нашёл всё таки магазин где подешевле,где нет нормальной витрины,ни одного ценника ,всё завалено какими то ящиками,колбаса валяется на упаковках с соками ,стоит куча людей продавец через прилавок, постоянно занят,и начинается ,покажите вот эту баночку,а сколько она стоит,а покажите вон ту,а где у вас терминал,а я буду жаловаться прокурору.
Я таких каждый день вижу,и думаю нахрена ты сюда припёрся за пачкой чая и палкой колбасы.
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9973
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 14:15
#8561
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Цитата:
abaika95:
если цена мне не понравится я уйду и всем скажу что в этом магазине конские цены

Ну вот и хорошо,проходи мимо и не мешай людям работать. :lol:
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9973
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 14:18
#8562
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Цитата:
abaika95:
И тот торгаш будет преуспевать кто поставит продавца знающего два а то и три языка Кто чеки сделает на двух языках итд

Как только появиться спрос на два ценника и чек на двух языках,когда люди начнут уходить в другой магазин где всё это оформлено,вот тогда весь этот вопрос решиться сам собой и я отдам этом 1 млн за перевод базы потому что буду понимать что это всё окупиться,а на сегодняшний день люди просто чеки не берут ,я каждый день горы этой бумаги просто выкидываю.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9973
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 14:27
#8563
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Цитата:
abaika95:
Я же вроде тебе в первом же диалоге сказал что он может мне только СНИЗИТЬ цену но никак не поднять выше ценника

Там где опт вообще никаких ценников обычно нет и быть не может,но специально для тебя что бы не беспокоили придётся повешать,заодно и всем своим расскажешь.
Цитата:
abaika95:
что в этом магазине конские цены

Хоть толкаться не будете права качать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39325
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 15:26
#8564
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Наконец то раскрыли ради чего войну Путин затеял, ради воровства.
И это говорит пропаганда.
Ошибаться можно, врать нельзя.


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15007
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 16:12
#8565
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Цитата:
111:
О. Мой любимый "Соловьиный поймёт"
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