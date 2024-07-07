----Сколько процентов населения Канады сельское?Среднее значение для Канада в течение этого периода составило 22.58 процентов при минимуме в размере 18.25 процентов в 2022 г.,----37,7 сельского населения в Казахстане
Добринцофф: Я тебе уже ответил,нормальный оптовик у которого закупаются небольшие магазины и супермаркеты с такими как ты даже разговаривать не будет,
Я тебя ещё раз спрашиваю с такими как я это какими?) объяснись уже) Цитата:
Добринцофф: на х... пошлёт да и всё
Как пошлет так сразу и штраф платить будет и у прокурора в кабинете посидит) Ещё раз тебе говорю если ты не знаешь своих прав это значит что тебя каждый хер с горы может на х. посылать и отказывать тебе в услуге) Оптовик он кто по твоему? Какой-то теневой бизнесмен котрый втихоря реализует свой товар по свойской цене? Нет он предприниматель котрый работает по закону (понимаю для тебя это нонсенс) но это так Он не может с бухты барахты выгонять покупателей и уж темболее повышать им не мотивировано цену) Тут же попадет под проверку) Цитата:
Добринцофф: А вот тут надо понимать ,что это образно ,а не конкретно от меня и моего магазина,у меня розничный магазин с ценниками витринами ,терминалами и прочими хотелками,как раз для таких как ты .
Как раз для таких как ты, я приду хоть чё тебе наговорю тебе про твой товар и твое мнение по поводу чеков) и ты обязан будешь продать мне товар хоть завтра хоть послезавтра и оптовик твой то же самое)) Потомучто ЗАКОН на стороне покупателя) И когда образно пишешь хоть выделяй это в тексте как нибудь Хоть кавычками)Цитата:
Добринцофф: Я ещё 150 раз тебе отвечаю Цитата: Добринцофф: У меня розничный магазин,я рад всем покупателям ,даже таким как ты,
Ты не отвечаешь как раз) А крутишься как уж на сковородке)
abaika95: Он не может с бухты барахты выгонять покупателей и уж темболее повышать им не мотивировано цену)
Я тебе уже писал,будет ценник висеть огромный специально для таких которые ходят и качают свои права,требуют оплату безналом и.т.д А в личной беседе для тех кто умеет договариваться и хочет вообще как то работать дальше на рынке,будет другой ценник гораздо ниже. А ещё в нормальных магазинах,что бы "киллограмщики" не беспокоили,на входе написано только оптом.
Добринцофф: Я тебе уже писал,будет ценник висеть огромный специально для таких которые ходят и качают свои права,требуют оплату безналом и.т.д А в личной беседе для тех кто умеет договариваться и хочет вообще как то работать дальше на рынке,будет другой ценник гораздо ниже.
Мляяяяя Ну по 10 кругу одно и тоже)) Я же вроде тебе в первом же диалоге сказал что он может мне только СНИЗИТЬ цену но никак не поднять выше ценника Ты же доказывал мне что они не цену повысит просто так что я развернучь и уйду))
Понизить он может его право А ценник что висит на тоаре он ЕДИНЫЙ для всех кто зайдет, хоть я хоть ты и мне плевать будет на догтворы если цена мне не понравится я уйду и всем скажу что в этом магазине конские цены что твой оптовик первый же побежит снижать цену или пытаться сбросить ее как делают таджики на рынке)) Сначала говорят что цена одна в потом снижают ее чуть ли не в 50% когда грозишь что пойдешь дальше по рядам)
Потомучто оптовик и в целом коммерс он кто? Правильно торгаш/барыга и ему главное товар продать а на принципы, какие-то мотивы и политические предпочтения ему плевать И тот торгаш будет преуспевать кто поставит продавца знающего два а то и три языка Кто чеки сделает на двух языках итд А тот кто рожу корчит, фу казахский буду я тут ещё казахские вывески делать)) тот и прогорит) А потом будет ныть что его выгнали из бизнеса сугубо потомучто вокруг одни националисты)
Для таких как ты розничных покупателей есть,куча магазинов и супермаркетов,пожалуйста приходи и покупай,однако ты где то в дебрях складской или базара,пытаясь сэкономить 3 копейки нашёл всё таки магазин где подешевле,где нет нормальной витрины,ни одного ценника ,всё завалено какими то ящиками,колбаса валяется на упаковках с соками ,стоит куча людей продавец через прилавок, постоянно занят,и начинается ,покажите вот эту баночку,а сколько она стоит,а покажите вон ту,а где у вас терминал,а я буду жаловаться прокурору. Я таких каждый день вижу,и думаю нахрена ты сюда припёрся за пачкой чая и палкой колбасы.
abaika95: И тот торгаш будет преуспевать кто поставит продавца знающего два а то и три языка Кто чеки сделает на двух языках итд
Как только появиться спрос на два ценника и чек на двух языках,когда люди начнут уходить в другой магазин где всё это оформлено,вот тогда весь этот вопрос решиться сам собой и я отдам этом 1 млн за перевод базы потому что буду понимать что это всё окупиться,а на сегодняшний день люди просто чеки не берут ,я каждый день горы этой бумаги просто выкидываю.
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