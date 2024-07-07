Отправлено: - 13:49

Добринцофф:

Я тебе уже ответил,нормальный оптовик у которого закупаются небольшие магазины и супермаркеты с такими как ты даже разговаривать не будет,

Добринцофф:

на х... пошлёт да и всё

Добринцофф:

А вот тут надо понимать ,что это образно ,а не конкретно от меня и моего магазина,у меня розничный магазин с ценниками витринами ,терминалами и прочими хотелками,как раз для таких как ты .

Добринцофф:

Я ещё 150 раз тебе отвечаю Цитата: Добринцофф: У меня розничный магазин,я рад всем покупателям ,даже таким как ты,

Цитата:Я тебя ещё раз спрашиваю с такими как я это какими?) объяснись уже)Цитата:Как пошлет так сразу и штраф платить будет и у прокурора в кабинете посидит)Ещё раз тебе говорю если ты не знаешь своих прав это значит что тебя каждый хер с горы может на х. посылать и отказывать тебе в услуге)Оптовик он кто по твоему? Какой-то теневой бизнесмен котрый втихоря реализует свой товар по свойской цене? Нет он предприниматель котрый работает по закону (понимаю для тебя это нонсенс) но это такОн не может с бухты барахты выгонять покупателей и уж темболее повышать им не мотивировано цену)Тут же попадет под проверку)Цитата:Как раз для таких как ты, я приду хоть чё тебе наговорю тебе про твой товар и твое мнение по поводу чеков) и ты обязан будешь продать мне товар хоть завтра хоть послезавтра и оптовик твой то же самое))Потомучто ЗАКОН на стороне покупателя)И когда образно пишешь хоть выделяй это в тексте как нибудьХоть кавычками)Цитата:Ты не отвечаешь как раз)А крутишься как уж на сковородке)Для таких как я это каких?