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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 12:29
Цитата:
Не, ты что-то путаешь, я пишу из леса, нравится свежим воздухом дышать, соседей практически нет, никто не мешает тебя до...вать в смысле доставать
abaika95:
Пишет человек сейчас прямо из колхоза))
Пишет человек сейчас прямо из колхоза))
Не, ты что-то путаешь, я пишу из леса, нравится свежим воздухом дышать, соседей практически нет, никто не мешает тебя до...вать в смысле доставать
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 12:45
Цитата:
Ой чую спалит Абайка магаз, как и обещал, случайной искрой от всполыхнувшего сидалищного нерва угрозы уже были, и мотив есть
abaika95:
Ещё раз тебя спрашиваю для таких КАК Я это каких
Ещё раз тебя спрашиваю для таких КАК Я это каких
Ой чую спалит Абайка магаз, как и обещал, случайной искрой от всполыхнувшего сидалищного нерва угрозы уже были, и мотив есть
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 12:57
Цитата:
У вас судя по общению)
maxsaf:
Там где больше колхоманов
Там где больше колхоманов
У вас судя по общению)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 12:59
Цитата:
Из леса пишет
Вообще дремучая колхозность
21 век на дворе а он в лесу
Чё в Квебеке дорого жить? Так и скажи))Цитата:
Арбузные палатки где владелец не может объяснить толком как он цену повышать будет для определенного круга лиц ?
Да с такими знаниями он сам прогорит)
maxsaf:
Не, ты что-то путаешь, я пишу из леса, нравится свежим воздухом дышать, соседей практически нет, никто не мешает тебя до...вать в смысле доставать
Не, ты что-то путаешь, я пишу из леса, нравится свежим воздухом дышать, соседей практически нет, никто не мешает тебя до...вать в смысле доставать
Из леса пишет
Вообще дремучая колхозность
21 век на дворе а он в лесу
Чё в Квебеке дорого жить? Так и скажи))Цитата:
maxsaf:
Ой чую спалит Абайка магаз, как и обещал, случайной искрой от всполыхнувшего сидалищного нерва
Ой чую спалит Абайка магаз, как и обещал, случайной искрой от всполыхнувшего сидалищного нерва
Арбузные палатки где владелец не может объяснить толком как он цену повышать будет для определенного круга лиц ?
Да с такими знаниями он сам прогорит)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 15:58
Цитата:
----Вроде тут ты не совсем понимаешь ??? Где цифры , где статистика ,
abaika95:
Объясню Ты же не до конца понимаешь) В какой стране сокращается доля сельского населения? В Канаде или Казахстане? В Казахстане сокращается в Канаде по разным данным увеличивается Тоесть где колхозная страна?
Объясню Ты же не до конца понимаешь) В какой стране сокращается доля сельского населения? В Канаде или Казахстане? В Казахстане сокращается в Канаде по разным данным увеличивается Тоесть где колхозная страна?
----Вроде тут ты не совсем понимаешь ??? Где цифры , где статистика ,
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 16:03
Цитата:
----Приведи статистические данные, кроме твоих умозаключений ? Я привел офиц.данные , а ты только свои мысли
abaika95:
В Казахстане сокращается в Канаде по разным данным увеличивается
В Казахстане сокращается в Канаде по разным данным увеличивается
----Приведи статистические данные, кроме твоих умозаключений ? Я привел офиц.данные , а ты только свои мысли
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 21:23
Цитата:
Вот как то я не понимаю, говорите, что не все за Путина, но обстрелы Харьковьщины ажно прямо на ура!
Гога:
цифры
цифры
Вот как то я не понимаю, говорите, что не все за Путина, но обстрелы Харьковьщины ажно прямо на ура!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 00:06
Цитата:
Странная логика)
Ты цифры привел по Казахстану и что дальше?) что-то доказал?) Цитата:
Ну приведи канадские цифры и я расскажу где ты что не понял)
Любая статистика это карта ее уметь читать надо
Просто тыкнуть пальцем и сказать, не значит правильно вывод сделать
В Казахстане доля сельского населения сокращается быстрыми темпами взамен растет доля городского
В Канаде доля сельского населения сокращается минимально
Тоесть какой вывод?
В Казахстане село умирает на его место приходят фермы и люди переезжают в города
В Канаде село живёт так как жизнь в городах дорогая
Вывод?
Канада колхозная страна
Гога:
Вроде тут ты не совсем понимаешь ??? Где цифры , где статистика ,
Вроде тут ты не совсем понимаешь ??? Где цифры , где статистика ,
Странная логика)
Ты цифры привел по Казахстану и что дальше?) что-то доказал?) Цитата:
Гога:
Приведи статистические данные, кроме твоих умозаключений ? Я привел офиц.данные , а ты только свои мысли
Приведи статистические данные, кроме твоих умозаключений ? Я привел офиц.данные , а ты только свои мысли
Ну приведи канадские цифры и я расскажу где ты что не понял)
Любая статистика это карта ее уметь читать надо
Просто тыкнуть пальцем и сказать, не значит правильно вывод сделать
В Казахстане доля сельского населения сокращается быстрыми темпами взамен растет доля городского
В Канаде доля сельского населения сокращается минимально
Тоесть какой вывод?
В Казахстане село умирает на его место приходят фермы и люди переезжают в города
В Канаде село живёт так как жизнь в городах дорогая
Вывод?
Канада колхозная страна
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 695
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 01:07
Цитата:
какое-то голословное утверждение. при равных показателях комфорта сельская местность должна быть более затратным местом жительства в любой стране. я бы скорее предположил что транспортная составляющая менее критическая чем казахстане. начиная с расстояний вообще, заканчивая той же более широкой в смысле охвата населения возможностью иметь транспорт которому собственно организованная дорога не обязательна, оставаясь при этом все-таки в штанах.
abaika95:
В Канаде село живёт так как жизнь в городах дорогая
В Канаде село живёт так как жизнь в городах дорогая
какое-то голословное утверждение. при равных показателях комфорта сельская местность должна быть более затратным местом жительства в любой стране. я бы скорее предположил что транспортная составляющая менее критическая чем казахстане. начиная с расстояний вообще, заканчивая той же более широкой в смысле охвата населения возможностью иметь транспорт которому собственно организованная дорога не обязательна, оставаясь при этом все-таки в штанах.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 07:51
Цитата:
----Почему только по Казахстану ? Или вы тоже не до конца комменты читаете ? Повторю ---**-****Согласно документу, в Казахстане проживает 20 139 914 человек, из них 12 552 583 — городское население, 7 587 331 — сельское население.***----****По данным переписи населения 2021 года [обновить], почти 6 миллионов человек (16% от общей численности населения Канады) проживали в сельских районах Канады.**------------------------У меня получилось 37,7 сельского населения в Казахстане И в какой стране урбанизация не до конца понял .Абайка , обьяснишь ???
abaika95:
Ты цифры привел по Казахстану и что дальше?)
Ты цифры привел по Казахстану и что дальше?)
----Почему только по Казахстану ? Или вы тоже не до конца комменты читаете ? Повторю ---**-****Согласно документу, в Казахстане проживает 20 139 914 человек, из них 12 552 583 — городское население, 7 587 331 — сельское население.***----****По данным переписи населения 2021 года [обновить], почти 6 миллионов человек (16% от общей численности населения Канады) проживали в сельских районах Канады.**------------------------У меня получилось 37,7 сельского населения в Казахстане И в какой стране урбанизация не до конца понял .Абайка , обьяснишь ???
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 09:54
Справедливости ради, я бы тоже уехал куда нибудь в Казахстанец, но цены там уже городские, да и вообще цены на недвижимость,у нас конские, был такой период, я сравнивал с Чехией, город Оломоуц кажется, у нас в Костанае в два раза цены были выше, сейчас конечно упали цены,но всё равно по сравнению с доходами населения, жизни не хватит, чтобы купить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 09:56
Цитата:
В Казахстане урбанизация а в Канаде колхоз
Ты же не привел статистику СОКРАЩЕНИЯ сельского населения по годам
У нас сокращается сильно в Канаде не шибко
Тоесть в Канаде люди не выезжают из села как у нас Цитата:
В Канаде в городе дороже жить чем в селе
На любом форуме мигранты об этом пишут что в городе переисбыток труд силы и квартиры дорогие
В итоге мигранты валят в село где работа либо воспитатель в детском саду либо сис админ в школе))
Гога:
16% от общей численности населения Канады) проживали в сельских районах Канады.**------------------------У меня получилось 37,7 сельского населения в Казахстане И в какой стране урбанизация не до конца понял .Абайка , обьяснишь ???
16% от общей численности населения Канады) проживали в сельских районах Канады.**------------------------У меня получилось 37,7 сельского населения в Казахстане И в какой стране урбанизация не до конца понял .Абайка , обьяснишь ???
В Казахстане урбанизация а в Канаде колхоз
Ты же не привел статистику СОКРАЩЕНИЯ сельского населения по годам
У нас сокращается сильно в Канаде не шибко
Тоесть в Канаде люди не выезжают из села как у нас Цитата:
Карачун:
при равных показателях комфорта сельская местность должна быть более затратным местом жительства в любой стране
при равных показателях комфорта сельская местность должна быть более затратным местом жительства в любой стране
В Канаде в городе дороже жить чем в селе
На любом форуме мигранты об этом пишут что в городе переисбыток труд силы и квартиры дорогие
В итоге мигранты валят в село где работа либо воспитатель в детском саду либо сис админ в школе))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15005
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 10:09
Цитата:
saba:У меня тоже мечта свалить хорошую деревню. Бросить тут всю эту суету. В деревне грибы, огород, лошадки, кролики, курочки, женщины аппетитные и простые, не городские наши фифы накрашеные и хитрые) казахстанец хороший посёлок, рядом леса. До города не долеко.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 12:01
Часто пролистывая каналы по телеку попадаю на первый канал на котором по выходным идут какие-то новые передачи
Одна аналог орла и решки где девушка и парень ездят по городам и сёлам России,показывают местные достопримечательности, архитектуру и везде пропагандируют аргумент что отдыхать в России лучше чем в какой-нибудь Турции или Египте
вторая передача два повара ездят по России и готовят какие-то блюда из местных продуктов
С намеком что вот какие мы шедевры можем делать из брюквы
Третья передача тоже вроде повар ездит по России и показывает местное производство и везде ему показывают замещенные западные товары то пармезан ростовский то хамон волгоградский или креветки астраханские))
Ну понятно и это к чему)) прибавляя к этому пропаганду с первого канала то вообще смешно
Вообщем через 30 лет после развала союза Россия сделала крюк и вернулась ровно к тем передачам что шли в 70ые))
У нас всё хорошо и своего всего хватает))
А за границей страх,содомия и беспорядки))
Одна аналог орла и решки где девушка и парень ездят по городам и сёлам России,показывают местные достопримечательности, архитектуру и везде пропагандируют аргумент что отдыхать в России лучше чем в какой-нибудь Турции или Египте
вторая передача два повара ездят по России и готовят какие-то блюда из местных продуктов
С намеком что вот какие мы шедевры можем делать из брюквы
Третья передача тоже вроде повар ездит по России и показывает местное производство и везде ему показывают замещенные западные товары то пармезан ростовский то хамон волгоградский или креветки астраханские))
Ну понятно и это к чему)) прибавляя к этому пропаганду с первого канала то вообще смешно
Вообщем через 30 лет после развала союза Россия сделала крюк и вернулась ровно к тем передачам что шли в 70ые))
У нас всё хорошо и своего всего хватает))
А за границей страх,содомия и беспорядки))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 12:24
Цитата:
А зачем? Тут уровень жизни достойный, работа есть, инфраструктура есть, природа, чё б не жить
abaika95:
Тоесть в Канаде люди не выезжают из села как у нас
Тоесть в Канаде люди не выезжают из села как у нас
А зачем? Тут уровень жизни достойный, работа есть, инфраструктура есть, природа, чё б не жить
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