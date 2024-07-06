Отправлено: - 11:54

Vit:

А на английском что, на китайском что? Думаите нам дадут технологии?

Цитата:Их не даютК ним приобщаться надоНа русском языке какие технологии? Как Калашников разбирать? Так Калашников в современной войне как видим уже не слишком и нуженОдин оператор турецкого дрона полезней чем взвод солдат с калашами