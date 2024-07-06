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≡ Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49551
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 06.07.24 - 18:36
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Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, проходящем в Азербайджане. Он отметил, что сейчас ведутся работы по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16247
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 07.07.24 - 11:54
#15
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Цитата:
Vit:
А на английском что, на китайском что? Думаите нам дадут технологии?

Их не дают
К ним приобщаться надо
На русском языке какие технологии? Как Калашников разбирать? Так Калашников в современной войне как видим уже не слишком и нужен
Один оператор турецкого дрона полезней чем взвод солдат с калашами
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23851
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 07.07.24 - 12:15
#16
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Цитата:
abaika95:
Но у государства упор на то что лучше ввести английский язык вместо русского для получения доступа к ещё большему пласту информации

Блаблабла, упор блаблабла.. ага, я вижу, какой упор)) много вы где русский на английский заменили? Пока я вижу только замену на казахский :lol:

Цитата:
abaika95:
Почему Казахстан не может?

Это риторический вопрос ))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23851
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 07.07.24 - 12:17
#17
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Цитата:
abaika95:
А как отказаться от языка котрый ты знаешь?)) Первый раз такую глупость слышу)

Ну куаты же всякие отказываются, когда идут на принцип, хотя прекрасно знают ;-)

Цитата:
abaika95:
ты же вон русский в Канаде не забыл хоть и переехал туда где он АБСОЛЮТНО не нужен

Фигвам, большую часть времени говорю на работе на русском, семеро коллег уже в моем только офисе - русскоговорящие :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16247
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 07.07.24 - 12:19
#18
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Цитата:
maxsaf:
Блаблабла, упор блаблабла.. ага, я вижу, какой упор)) много вы где русский на английский заменили? Пока я вижу только замену на казахский

Латиница это что? Как раз постепенный отход от кириллицы
Английский введен если не ошибаюсь с 1 класса уже
И в детских садах в старших группах на выбор
Тыж давно в Казахстане не был ничего не знаешь а лезешь рассуждать Цитата:
maxsaf:
Это риторический вопрос ))

Это конкретный ответ)
Казахстан может как и ты перевести своих детей на английский язык вместо русского
Ты против?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16247
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 07.07.24 - 12:22
#19
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Цитата:
maxsaf:
Ну куаты же всякие отказываются, когда идут на принцип, хотя прекрасно знают

Куат судя по его роликам кстати русский знает очень плохо
Поэтому и не мудрено что он требовал обслуживания на гос языке удобного для себя и ещё большей части граждан страны
Потомучто русским языком не владеют люди так чтобы четко понимать что им отвечают а учить его смысла нет в стране где гос язык казахский
Цитата:
maxsaf:
Фигвам, большую часть времени говорю на работе на русском, семеро коллег уже в моем только офисе - русскоговорящие

Мигранты все сидите что-ли?))
А потом приходит босс индус ты к нему на каком языке бежишь отчитываться?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23851
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 07.07.24 - 12:22
#20
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Цитата:
abaika95:
Это конкретный ответ) Казахстан может как и ты перевести своих детей на английский язык вместо русского

Мои уже переведены, а твоим ещё до перехода на английский ползти и ползти ;-) потому что им сейчас казахский надо учить :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16247
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 07.07.24 - 12:26
#21
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Цитата:
maxsaf:
Мои уже переведены, а твоим ещё до перехода на английский ползти и ползти

Да нет
Просто часы русского заменить английским и дети втянуться быстро
У меня вон уже ходят по английски песенки поют и считалочки считают потомучто сидят мультики на английском смотрят в садике)
Плохо это? Потом твои дети из Канады приедут в гости с моими встретятся и общий язык у них для общения будет английский)

Ты рад будешь что русский искоренил?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23851
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 07.07.24 - 12:29
#22
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Цитата:
abaika95:
Просто часы русского заменить английским

Ну как заменишь - не забудь сообщить, проверю :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16247
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 07.07.24 - 12:30
#23
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Цитата:
maxsaf:
Ну как заменишь - не забудь сообщить, проверю

А ты кто такой? Я с настоящим носителем пообщаюсь если надо
А мигрант котрый на русско-английском суржике в Канаде сидит общается мне общаться не о чем)
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