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Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49551
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 06.07.24 - 18:36
Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, проходящем в Азербайджане. Он отметил, что сейчас ведутся работы по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16247
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 07.07.24 - 11:54
Цитата:
Их не дают
К ним приобщаться надо
На русском языке какие технологии? Как Калашников разбирать? Так Калашников в современной войне как видим уже не слишком и нужен
Один оператор турецкого дрона полезней чем взвод солдат с калашами
Vit:
А на английском что, на китайском что? Думаите нам дадут технологии?
А на английском что, на китайском что? Думаите нам дадут технологии?
Их не дают
К ним приобщаться надо
На русском языке какие технологии? Как Калашников разбирать? Так Калашников в современной войне как видим уже не слишком и нужен
Один оператор турецкого дрона полезней чем взвод солдат с калашами
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 07.07.24 - 12:15
Цитата:
Блаблабла, упор блаблабла.. ага, я вижу, какой упор)) много вы где русский на английский заменили? Пока я вижу только замену на казахский
Цитата:
Это риторический вопрос ))
abaika95:
Но у государства упор на то что лучше ввести английский язык вместо русского для получения доступа к ещё большему пласту информации
Но у государства упор на то что лучше ввести английский язык вместо русского для получения доступа к ещё большему пласту информации
Блаблабла, упор блаблабла.. ага, я вижу, какой упор)) много вы где русский на английский заменили? Пока я вижу только замену на казахский
Цитата:
abaika95:
Почему Казахстан не может?
Почему Казахстан не может?
Это риторический вопрос ))
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 07.07.24 - 12:17
Цитата:
Ну куаты же всякие отказываются, когда идут на принцип, хотя прекрасно знают
Цитата:
Фигвам, большую часть времени говорю на работе на русском, семеро коллег уже в моем только офисе - русскоговорящие
abaika95:
А как отказаться от языка котрый ты знаешь?)) Первый раз такую глупость слышу)
А как отказаться от языка котрый ты знаешь?)) Первый раз такую глупость слышу)
Ну куаты же всякие отказываются, когда идут на принцип, хотя прекрасно знают
Цитата:
abaika95:
ты же вон русский в Канаде не забыл хоть и переехал туда где он АБСОЛЮТНО не нужен
ты же вон русский в Канаде не забыл хоть и переехал туда где он АБСОЛЮТНО не нужен
Фигвам, большую часть времени говорю на работе на русском, семеро коллег уже в моем только офисе - русскоговорящие
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16247
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 07.07.24 - 12:19
Цитата:
Латиница это что? Как раз постепенный отход от кириллицы
Английский введен если не ошибаюсь с 1 класса уже
И в детских садах в старших группах на выбор
Тыж давно в Казахстане не был ничего не знаешь а лезешь рассуждать Цитата:
Это конкретный ответ)
Казахстан может как и ты перевести своих детей на английский язык вместо русского
Ты против?
maxsaf:
Блаблабла, упор блаблабла.. ага, я вижу, какой упор)) много вы где русский на английский заменили? Пока я вижу только замену на казахский
Блаблабла, упор блаблабла.. ага, я вижу, какой упор)) много вы где русский на английский заменили? Пока я вижу только замену на казахский
Латиница это что? Как раз постепенный отход от кириллицы
Английский введен если не ошибаюсь с 1 класса уже
И в детских садах в старших группах на выбор
Тыж давно в Казахстане не был ничего не знаешь а лезешь рассуждать Цитата:
maxsaf:
Это риторический вопрос ))
Это риторический вопрос ))
Это конкретный ответ)
Казахстан может как и ты перевести своих детей на английский язык вместо русского
Ты против?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16247
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 07.07.24 - 12:22
Цитата:
Куат судя по его роликам кстати русский знает очень плохо
Поэтому и не мудрено что он требовал обслуживания на гос языке удобного для себя и ещё большей части граждан страны
Потомучто русским языком не владеют люди так чтобы четко понимать что им отвечают а учить его смысла нет в стране где гос язык казахский
Цитата:
Мигранты все сидите что-ли?))
А потом приходит босс индус ты к нему на каком языке бежишь отчитываться?))
maxsaf:
Ну куаты же всякие отказываются, когда идут на принцип, хотя прекрасно знают
Ну куаты же всякие отказываются, когда идут на принцип, хотя прекрасно знают
Куат судя по его роликам кстати русский знает очень плохо
Поэтому и не мудрено что он требовал обслуживания на гос языке удобного для себя и ещё большей части граждан страны
Потомучто русским языком не владеют люди так чтобы четко понимать что им отвечают а учить его смысла нет в стране где гос язык казахский
Цитата:
maxsaf:
Фигвам, большую часть времени говорю на работе на русском, семеро коллег уже в моем только офисе - русскоговорящие
Фигвам, большую часть времени говорю на работе на русском, семеро коллег уже в моем только офисе - русскоговорящие
Мигранты все сидите что-ли?))
А потом приходит босс индус ты к нему на каком языке бежишь отчитываться?))
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 07.07.24 - 12:22
Цитата:
Мои уже переведены, а твоим ещё до перехода на английский ползти и ползти потому что им сейчас казахский надо учить
abaika95:
Это конкретный ответ) Казахстан может как и ты перевести своих детей на английский язык вместо русского
Это конкретный ответ) Казахстан может как и ты перевести своих детей на английский язык вместо русского
Мои уже переведены, а твоим ещё до перехода на английский ползти и ползти потому что им сейчас казахский надо учить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16247
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 07.07.24 - 12:26
Цитата:
Да нет
Просто часы русского заменить английским и дети втянуться быстро
У меня вон уже ходят по английски песенки поют и считалочки считают потомучто сидят мультики на английском смотрят в садике)
Плохо это? Потом твои дети из Канады приедут в гости с моими встретятся и общий язык у них для общения будет английский)
Ты рад будешь что русский искоренил?)
maxsaf:
Мои уже переведены, а твоим ещё до перехода на английский ползти и ползти
Мои уже переведены, а твоим ещё до перехода на английский ползти и ползти
Да нет
Просто часы русского заменить английским и дети втянуться быстро
У меня вон уже ходят по английски песенки поют и считалочки считают потомучто сидят мультики на английском смотрят в садике)
Плохо это? Потом твои дети из Канады приедут в гости с моими встретятся и общий язык у них для общения будет английский)
Ты рад будешь что русский искоренил?)
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 07.07.24 - 12:29
Цитата:
Ну как заменишь - не забудь сообщить, проверю
abaika95:
Просто часы русского заменить английским
Просто часы русского заменить английским
Ну как заменишь - не забудь сообщить, проверю
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16247
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 07.07.24 - 12:30
Цитата:
А ты кто такой? Я с настоящим носителем пообщаюсь если надо
А мигрант котрый на русско-английском суржике в Канаде сидит общается мне общаться не о чем)
maxsaf:
Ну как заменишь - не забудь сообщить, проверю
Ну как заменишь - не забудь сообщить, проверю
А ты кто такой? Я с настоящим носителем пообщаюсь если надо
А мигрант котрый на русско-английском суржике в Канаде сидит общается мне общаться не о чем)
-
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