НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Феодор МАЦУКАТОВ: О светофорном спорте
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49551
Феодор МАЦУКАТОВ: О светофорном спорте
Отправлено: 07.07.24 - 12:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В приватных беседах на «светофорную» тему я понял, что о ней осведомлены практически все, разве что за исключением тех, кто по долгу службы обязаны решать такие вопросы. Но есть ощущения, что какой проблема была, такой и останется. Поэтому предлагаю населению Костаная безотлагательно заняться еще одним видом спорта – светофорным.
Читать новость

abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16247
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О светофорном спорте
Отправлено: 07.07.24 - 12:16
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вдруг наблюдаю, как с другой стороны улицы бабулька уверенно шагнула вперед на «красный». Худенькая такая, на кривеньких ножках, с покачивающимся в такт ходьбе платьицем, прической в стиле «одуванчик», яркой помадой на сморщенных губках… Короче, само умиление!



А без этих вот описаний а-ля я у мамы Лев Толстой и в книге про войну буду 30 страниц описывать одно дерево нельзя? ))
Ну графомания же
Заметки темболее заметки с критикой писать нужно коротко, четко и ясно
А умения автора описывать бабушек никому не интересны
Профайл
Undead
* Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1001
Феодор МАЦУКАТОВ: О светофорном спорте
Отправлено: 07.07.24 - 12:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто нужно начинать движение, ориентируясь на цвет сигнала, а не на таймер. Согласно ПДД, начинать движение разрешено лишь на зелёный сигнал. Не на жёлтый, не на оранжевый, не на "нолик" и т.п., а на зелёный.
Согласен, качество светофоров паршивое, но есть сигнал, РАЗРЕШАЮЩИЙ движение, а есть ЗАПРЕЩАЮЩИЙ, но информирующий о том, что он скоро сменится на разрешающий. Он не разрешает, он лишь информирует, что скоро разрешит, а некоторым уже невтерпёж, скорее, скорее, надо же 0,5 секунды сэкономить. И это одинаково справедливо как для водителей, так и для пешеходов.
Да, бывает, что и цвета дуркуют, перемигиваются как гирлянды, либо горит красный одновременно с зелёным. В этом случае приходится ориентироваться по другим, работающим светофорам на этом пересечении.

[Исправлено: Undead, 07.07.2024 - 13:30]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: Undead, abaika95, maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS