"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 15:50
8 июня 23-летнего сына жительницы Костаная Галины КОПЫЛОВОЙ, Романа, задержали в одном из городских ТЦ и отвезли в областной призывной пункт, где продержали 3 дня. В итоге признали годным к службе. Его мать считает, что он находится в армии незаконно. Читать новость
Эл-починно: Сначала думал, что такое только на Украине возможно. А оно вон оно как как?!
Мне их жалко. Щас у молодых у каждого второго язва, гастрит и уже не катит видимо на списание. Но они тоже сами тянули. Раз был букет болезней надо было суетиться за ранее, проходить больницы, осмотры и потом идти со всеми бумагами на комиссию. Время у них было
Vit: Мне их жалко. Щас у молодых у каждого второго язва, гастрит и уже не катит видимо на списание.
Откуда, да у меня в конце 80-ых был гастрит в общаге в Челябинске жил. Программа 500 дней и прочее... А тут то абайка с карачуном, вроде всем довольны. и сами все во всём своём виноваты, потомучто они умнее других...
Скорее отлавливают, а потом уговаривают контракт с Минобороны РФ заключать. Не зря же Путин на коленях умолял дать ему немного мяса, пушечного.. Но плюсы тоже есть, за один день делают гражданином РФ, пока еще жив.
Мне 19 июня позвонил командир взвода и попросил смириться, но как он будет служить с такими заболеваниями! - возмущается она.
с какими? недовес и кандидоз? если они не мешают ему автомат держать то и проблемы нет) Цитата:
Эл-починно: Сначала думал, что такое только на Украине возможно. А оно вон оно как как?!
лучше как в Украине чем в россиив Украине хоть ротация есть а в россии призвали на ровном месте 300 тысяч мужиков угрожая уголовкой отправили в окопы и не собираются домой возвращать если война еще 15 лет будет идти им там 15 лет сидеть пока все не перемрут ранение получил, его лечат и тут же обратно в окопы отправляют весело как в рабском обществе
Не надо за всех быть адвокатом! Нужны доказательства, что её сына отправил военкомат служить незаконно! Пусть в суде докажет, что военкомат нарушил законы страны, а не её сын! Тут на страницах газеты можно написать для публики что угодно, используя редакцию как адвокатское сообщество!
- Его куратор, Марат Ержанов, должен был выдать мне справку, что мой сын находится в армии. Но я бегала за ним по всему Костанаю! Потом выдали, через две недели правда, - рассказала Галина Копылова. - Он еще взял у меня удостоверение личности сына, якобы на открытие счета. Я переживаю, чтобы на него теперь не оформили кредиты! Источник:
так можно было так хорошо мозги "пропарить": на этого куратора сразу идти писать заявление в горотдел - типа украдены документы - видела в руках такого-то человека)))). Хотя, сама тоже хороша- ума хватило непонятно кому в руки отдавать документы личные. Кроме того, на справку надо было писать заявление: после 3 дней не получила - также жалоба - невыдача в установленные сроки документа. Тут, если посмотреть, помимо основного, прям куча разного рода нарушений)))
Его куратор, Марат Ержанов, должен был выдать мне справку, что мой сын находится в армии. Но я бегала за ним по всему Костанаю! Потом выдали, через две недели правда, - рассказала Галина Копылова
История из разряда Ироды! Караул! Соседи своровали у меня деньги! Правда не своровали, я их потом в другом месте нашла через неделю но осадочек то остался!
Цитата:
А я мама, и у меня вдвойне-втройне кипишь, я не для этого родила ребенка, чтобы его кто-то обидел и унижал!
Война начнется (не дай бог) у этой мамаши какой аргумент будет ? Ой не отдам сына его же там убить могут) логичная логика
В СССР была повальная воинская повинность Без справки из военкомата фиг куда устроишься Дедовщина именно бич советской армии именно в СССР армия стала аналогом зоны со своими понятиями и определениями. Чёто не шибко тогда эти матери орали про то что их детей могут там бить и унижать Темболее современная одногодичная армия детский сад Молодые приходят рассказывают что дедовщины нет есть устовщина Задалбывают физическим трудом чтобы не было времени фигнёй страдать
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