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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 12:29
Цитата:
Не, ты что-то путаешь, я пишу из леса, нравится свежим воздухом дышать, соседей практически нет, никто не мешает тебя до...вать в смысле доставать
abaika95:
Пишет человек сейчас прямо из колхоза))
Пишет человек сейчас прямо из колхоза))
Не, ты что-то путаешь, я пишу из леса, нравится свежим воздухом дышать, соседей практически нет, никто не мешает тебя до...вать в смысле доставать
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 12:45
Цитата:
Ой чую спалит Абайка магаз, как и обещал, случайной искрой от всполыхнувшего сидалищного нерва угрозы уже были, и мотив есть
abaika95:
Ещё раз тебя спрашиваю для таких КАК Я это каких
Ещё раз тебя спрашиваю для таких КАК Я это каких
Ой чую спалит Абайка магаз, как и обещал, случайной искрой от всполыхнувшего сидалищного нерва угрозы уже были, и мотив есть
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16235
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 12:57
Цитата:
У вас судя по общению)
maxsaf:
Там где больше колхоманов
Там где больше колхоманов
У вас судя по общению)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16235
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 12:59
Цитата:
Из леса пишет
Вообще дремучая колхозность
21 век на дворе а он в лесу
Чё в Квебеке дорого жить? Так и скажи))Цитата:
Арбузные палатки где владелец не может объяснить толком как он цену повышать будет для определенного круга лиц ?
Да с такими знаниями он сам прогорит)
maxsaf:
Не, ты что-то путаешь, я пишу из леса, нравится свежим воздухом дышать, соседей практически нет, никто не мешает тебя до...вать в смысле доставать
Не, ты что-то путаешь, я пишу из леса, нравится свежим воздухом дышать, соседей практически нет, никто не мешает тебя до...вать в смысле доставать
Из леса пишет
Вообще дремучая колхозность
21 век на дворе а он в лесу
Чё в Квебеке дорого жить? Так и скажи))Цитата:
maxsaf:
Ой чую спалит Абайка магаз, как и обещал, случайной искрой от всполыхнувшего сидалищного нерва
Ой чую спалит Абайка магаз, как и обещал, случайной искрой от всполыхнувшего сидалищного нерва
Арбузные палатки где владелец не может объяснить толком как он цену повышать будет для определенного круга лиц ?
Да с такими знаниями он сам прогорит)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 15:58
Цитата:
----Вроде тут ты не совсем понимаешь ??? Где цифры , где статистика ,
abaika95:
Объясню Ты же не до конца понимаешь) В какой стране сокращается доля сельского населения? В Канаде или Казахстане? В Казахстане сокращается в Канаде по разным данным увеличивается Тоесть где колхозная страна?
Объясню Ты же не до конца понимаешь) В какой стране сокращается доля сельского населения? В Канаде или Казахстане? В Казахстане сокращается в Канаде по разным данным увеличивается Тоесть где колхозная страна?
----Вроде тут ты не совсем понимаешь ??? Где цифры , где статистика ,
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 16:03
Цитата:
----Приведи статистические данные, кроме твоих умозаключений ? Я привел офиц.данные , а ты только свои мысли
abaika95:
В Казахстане сокращается в Канаде по разным данным увеличивается
В Казахстане сокращается в Канаде по разным данным увеличивается
----Приведи статистические данные, кроме твоих умозаключений ? Я привел офиц.данные , а ты только свои мысли
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5292
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 21:23
Цитата:
Вот как то я не понимаю, говорите, что не все за Путина, но обстрелы Харьковьщины ажно прямо на ура!
Гога:
цифры
цифры
Вот как то я не понимаю, говорите, что не все за Путина, но обстрелы Харьковьщины ажно прямо на ура!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16235
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 00:06
Цитата:
Странная логика)
Ты цифры привел по Казахстану и что дальше?) что-то доказал?) Цитата:
Ну приведи канадские цифры и я расскажу где ты что не понял)
Любая статистика это карта ее уметь читать надо
Просто тыкнуть пальцем и сказать, не значит правильно вывод сделать
В Казахстане доля сельского населения сокращается быстрыми темпами взамен растет доля городского
В Канаде доля сельского населения сокращается минимально
Тоесть какой вывод?
В Казахстане село умирает на его место приходят фермы и люди переезжают в города
В Канаде село живёт так как жизнь в городах дорогая
Вывод?
Канада колхозная страна
Гога:
Вроде тут ты не совсем понимаешь ??? Где цифры , где статистика ,
Вроде тут ты не совсем понимаешь ??? Где цифры , где статистика ,
Странная логика)
Ты цифры привел по Казахстану и что дальше?) что-то доказал?) Цитата:
Гога:
Приведи статистические данные, кроме твоих умозаключений ? Я привел офиц.данные , а ты только свои мысли
Приведи статистические данные, кроме твоих умозаключений ? Я привел офиц.данные , а ты только свои мысли
Ну приведи канадские цифры и я расскажу где ты что не понял)
Любая статистика это карта ее уметь читать надо
Просто тыкнуть пальцем и сказать, не значит правильно вывод сделать
В Казахстане доля сельского населения сокращается быстрыми темпами взамен растет доля городского
В Канаде доля сельского населения сокращается минимально
Тоесть какой вывод?
В Казахстане село умирает на его место приходят фермы и люди переезжают в города
В Канаде село живёт так как жизнь в городах дорогая
Вывод?
Канада колхозная страна
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 695
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 01:07
Цитата:
какое-то голословное утверждение. при равных показателях комфорта сельская местность должна быть более затратным местом жительства в любой стране. я бы скорее предположил что транспортная составляющая менее критическая чем казахстане. начиная с расстояний вообще, заканчивая той же более широкой в смысле охвата населения возможностью иметь транспорт которому собственно организованная дорога не обязательна, оставаясь при этом все-таки в штанах.
abaika95:
В Канаде село живёт так как жизнь в городах дорогая
В Канаде село живёт так как жизнь в городах дорогая
какое-то голословное утверждение. при равных показателях комфорта сельская местность должна быть более затратным местом жительства в любой стране. я бы скорее предположил что транспортная составляющая менее критическая чем казахстане. начиная с расстояний вообще, заканчивая той же более широкой в смысле охвата населения возможностью иметь транспорт которому собственно организованная дорога не обязательна, оставаясь при этом все-таки в штанах.
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