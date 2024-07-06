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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23846
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 12:29
#8536
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Цитата:
abaika95:
Пишет человек сейчас прямо из колхоза))

Не, ты что-то путаешь, я пишу из леса, нравится свежим воздухом дышать, соседей практически нет, никто не мешает тебя до...вать :lol: в смысле доставать :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23846
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 12:45
#8537
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Цитата:
abaika95:
Ещё раз тебя спрашиваю для таких КАК Я это каких

Ой чую спалит Абайка магаз, как и обещал, случайной искрой от всполыхнувшего сидалищного нерва :lol: угрозы уже были, и мотив есть 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16235
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 12:57
#8538
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Цитата:
maxsaf:
Там где больше колхоманов

У вас судя по общению)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16235
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 12:59
#8539
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Цитата:
maxsaf:
Не, ты что-то путаешь, я пишу из леса, нравится свежим воздухом дышать, соседей практически нет, никто не мешает тебя до...вать в смысле доставать

Из леса пишет

Вообще дремучая колхозность
21 век на дворе а он в лесу
Чё в Квебеке дорого жить? Так и скажи))Цитата:
maxsaf:
Ой чую спалит Абайка магаз, как и обещал, случайной искрой от всполыхнувшего сидалищного нерва

Арбузные палатки где владелец не может объяснить толком как он цену повышать будет для определенного круга лиц ?
Да с такими знаниями он сам прогорит)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10605
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 15:58
#8540
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Цитата:
abaika95:
Объясню Ты же не до конца понимаешь) В какой стране сокращается доля сельского населения? В Канаде или Казахстане? В Казахстане сокращается в Канаде по разным данным увеличивается Тоесть где колхозная страна?

----Вроде тут ты не совсем понимаешь ??? Где цифры , где статистика ,
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10605
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 16:03
#8541
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Цитата:
abaika95:
В Казахстане сокращается в Канаде по разным данным увеличивается

----Приведи статистические данные, кроме твоих умозаключений ? Я привел офиц.данные , а ты только свои мысли
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5292
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.07.24 - 21:23
#8542
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Цитата:
Гога:
цифры

Вот как то я не понимаю, говорите, что не все за Путина, но обстрелы Харьковьщины ажно прямо на ура!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16235
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 00:06
#8543
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Цитата:
Гога:
Вроде тут ты не совсем понимаешь ??? Где цифры , где статистика ,

Странная логика)
Ты цифры привел по Казахстану и что дальше?) что-то доказал?) Цитата:
Гога:
Приведи статистические данные, кроме твоих умозаключений ? Я привел офиц.данные , а ты только свои мысли

Ну приведи канадские цифры и я расскажу где ты что не понял)
Любая статистика это карта ее уметь читать надо
Просто тыкнуть пальцем и сказать, не значит правильно вывод сделать


В Казахстане доля сельского населения сокращается быстрыми темпами взамен растет доля городского
В Канаде доля сельского населения сокращается минимально
Тоесть какой вывод?
В Казахстане село умирает на его место приходят фермы и люди переезжают в города
В Канаде село живёт так как жизнь в городах дорогая
Вывод?
Канада колхозная страна
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
695
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.07.24 - 01:07
#8544
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Цитата:
abaika95:
В Канаде село живёт так как жизнь в городах дорогая

какое-то голословное утверждение. при равных показателях комфорта сельская местность должна быть более затратным местом жительства в любой стране. я бы скорее предположил что транспортная составляющая менее критическая чем казахстане. начиная с расстояний вообще, заканчивая той же более широкой в смысле охвата населения возможностью иметь транспорт которому собственно организованная дорога не обязательна, оставаясь при этом все-таки в штанах.
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