Отправлено: - 12:59

maxsaf:

Не, ты что-то путаешь, я пишу из леса, нравится свежим воздухом дышать, соседей практически нет, никто не мешает тебя до...вать в смысле доставать

maxsaf:

Ой чую спалит Абайка магаз, как и обещал, случайной искрой от всполыхнувшего сидалищного нерва

Цитата:Из леса пишетВообще дремучая колхозность21 век на дворе а он в лесуЧё в Квебеке дорого жить? Так и скажи))Цитата:Арбузные палатки где владелец не может объяснить толком как он цену повышать будет для определенного круга лиц ?Да с такими знаниями он сам прогорит)