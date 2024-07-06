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Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49549
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 06.07.24 - 18:36
Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, проходящем в Азербайджане. Он отметил, что сейчас ведутся работы по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39322
Re: Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 06.07.24 - 18:36
Тюрки размножаются, пока славяне уничтожают друг друга..
Наверно это есть хорошо?
Наверно это есть хорошо?
Re: Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 06.07.24 - 19:35
Цитата:
Ты, тюрок, взял славянку и плодишь метисов с красными дипломами, которые могут уехать хоть в Америку, хоть в Австрию. И это хорошо для Казахстана
111:
Ты, тюрок, взял славянку и плодишь метисов с красными дипломами, которые могут уехать хоть в Америку, хоть в Австрию. И это хорошо для Казахстана
Re: Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 06.07.24 - 19:56
Цитата:
Для обучения LLM нужны нереальные вычислительные мощности. И специалисты нужны штучные, на которых сейчас ценник просто конский. Маск потратил только на железо для своей LLMки 3-4 миллиарда долларов, купив 100000 H100 у NVidia. Цукерберг вообще купил их 350000, что приближает ценник к 10 миллиардам. Это только железо, без затрат, зарплат, электричества, аренды дата центров и прочего. Единственно с чем соглашусь - попилить на хайпе можно нереально много
Он предложил с помощью искусственного интеллекта разработать "Большую языковую тюркскую модель".
Для обучения LLM нужны нереальные вычислительные мощности. И специалисты нужны штучные, на которых сейчас ценник просто конский. Маск потратил только на железо для своей LLMки 3-4 миллиарда долларов, купив 100000 H100 у NVidia. Цукерберг вообще купил их 350000, что приближает ценник к 10 миллиардам. Это только железо, без затрат, зарплат, электричества, аренды дата центров и прочего. Единственно с чем соглашусь - попилить на хайпе можно нереально много
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16235
Re: Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 06.07.24 - 19:58
Цитата:
а что плохого?
главное дети то у него есть которые дальше будут нести его фамилию
а у ближайших славян, россии и украины уже не просто демографическая дыра а прям дырища уже
россия с каждым годом пустеет на один город миллионник
про украину я вообще молчу
русским мир-пустой мир
ой да кому я объясняю это, бывшему русскому живущему в канаде и у которого дети уже канадцы))
смех)
maxsaf:
Ты, тюрок, взял славянку и плодишь метисов с красными дипломами, которые могут уехать хоть в Америку, хоть в Австрию. И это хорошо для Казахстана
Ты, тюрок, взял славянку и плодишь метисов с красными дипломами, которые могут уехать хоть в Америку, хоть в Австрию. И это хорошо для Казахстана
а что плохого?
главное дети то у него есть которые дальше будут нести его фамилию
а у ближайших славян, россии и украины уже не просто демографическая дыра а прям дырища уже
россия с каждым годом пустеет на один город миллионник
про украину я вообще молчу
русским мир-пустой мир
ой да кому я объясняю это, бывшему русскому живущему в канаде и у которого дети уже канадцы))
смех)
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 06.07.24 - 20:05
Цитата:
Цитата:
))
abaika95:
и у которого дети уже канадцы))
и у которого дети уже канадцы))
Цитата:
abaika95:
а что плохого?
а что плохого?
))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16235
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 06.07.24 - 20:09
Цитата:
смешно то что русских то меньше становится)))
ничего плохого Макс в этом не видит и веселые смайлики рисует
русофоб?)))
maxsaf:
))
))
смешно то что русских то меньше становится)))
ничего плохого Макс в этом не видит и веселые смайлики рисует
русофоб?)))
Re: Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 06.07.24 - 20:11
Цитата:
Кто-нибудь мне объясните пожалуйста, почему это так важно?
Президент подчеркнул, что для наших стран особенно важен вопрос сохранения самобытной цивилизации и национальных языков.
Кто-нибудь мне объясните пожалуйста, почему это так важно?
Re: Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 06.07.24 - 20:15
Цитата:
Абайка, иди во флуд, твои сообщения к теме не относятся. Модераторы, проследите пожалуйста, чтобы не было отклонений от темы, хочется поговорить о больших языковых моделях, оптоволокне и тюркском мире))
abaika95:
Абайка, иди во флуд, твои сообщения к теме не относятся. Модераторы, проследите пожалуйста, чтобы не было отклонений от темы, хочется поговорить о больших языковых моделях, оптоволокне и тюркском мире))
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 694
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 06.07.24 - 23:21
Цитата:
Массу эзотерики можно найти в любой религиозной литературе. Зачем она вам еще и здесь, на форуме?
maxsaf:
Кто-нибудь мне объясните пожалуйста, почему это так важно?
Кто-нибудь мне объясните пожалуйста, почему это так важно?
Массу эзотерики можно найти в любой религиозной литературе. Зачем она вам еще и здесь, на форуме?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16235
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 06.07.24 - 23:59
Цитата:
Пишет человек который везде истерит за сохранение русского языка в РК причем сам увез детей в Канаду где русский язык им не преподают и он там по сути не нужен))
Я даже не знаю что сказать но это Комбо-лицемерия))
Цитата:
Как не относятся?
Идея Сплочения тюркского мира прямо противоположна идее русского мира так как они друг другу конкуренты
Русский мир не сможет себя нормально чувствовать если рядом будет создаваться союз тюркских государств
Поэтому ты поступил на опережение
Просто увез детей в Канаду))
maxsaf:
Президент подчеркнул, что для наших стран особенно важен вопрос сохранения самобытной цивилизации и национальных языков. Кто-нибудь мне объясните пожалуйста, почему это так важно?
Президент подчеркнул, что для наших стран особенно важен вопрос сохранения самобытной цивилизации и национальных языков. Кто-нибудь мне объясните пожалуйста, почему это так важно?
Пишет человек который везде истерит за сохранение русского языка в РК причем сам увез детей в Канаду где русский язык им не преподают и он там по сути не нужен))
Я даже не знаю что сказать но это Комбо-лицемерия))
Цитата:
maxsaf:
Абайка, иди во флуд, твои сообщения к теме не относятся.
Абайка, иди во флуд, твои сообщения к теме не относятся.
Как не относятся?
Идея Сплочения тюркского мира прямо противоположна идее русского мира так как они друг другу конкуренты
Русский мир не сможет себя нормально чувствовать если рядом будет создаваться союз тюркских государств
Поэтому ты поступил на опережение
Просто увез детей в Канаду))
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