Жители домов по адресу Каирбекова, 353/3 и Киевская, 7 и 11 сообщают о том, что в их дворе бегает пес, который покусал несколько жителей. В воскресенье покусал одну женщину, ее увезли на скорой. Читать новость
Вызываете службу отлова Аркалыка. Тамошние ребята такие проблемы решают на раз. Или на два, если с первого раза промазали... Сами бы уже пристрелили, у кого есть ружье, или бичам пузырь поставили, чтобы они исправили ситуацию...
Потому что по новому закону у нас теперь нельзя собак отстреливать,надо их типа отлавливать и сдавать в приюты которых нету,потому что те кто принимает законы думают ж...,а не головой. Кроме этого попробуйте сейчас во дворе застрелить собаку,обязательно найдётся куча защитников с смартфонами и после этого мало того ,что вас захейтят в соцсетях, так ещё и статью повешают. У меня возле магазина постоянно бродит стая собак,взрослые и дети боятся их,однако участковый только разводит руками,закон теперь на стороне друзей человека,даже если некоторые их них со звериным оскалом.
Добринцофф: закон теперь на стороне друзей человека
Для решения этого вопроса пригласите зоозащитников, которые тут на страницах топят за этих друзей человеков. Пусть не на словах, а на деле возьмут этих собак к себе. И посмотрим на реальность их слов. Действительно ли : - они ЗООЗАЩИТНИКИ или просто очередная блажь интеллигенции.
Раньше было проще. Жили мы в деревне. Я в первом классе. Иду со школы, никого не трогаю. Откуда то выбегает собака, здоровая с.ка (или мне с испуга показалось) и хвать меня за штанину. Хорошо ногу не задела. Я отступал отмахиваясь ранцем, потом увидел палку и палкой отбивался. Еле добрался до знакомого двора, там меня соседи приняли и отогнали собаку. Собака оказалась одного колхозника, который ее отвязал. Как отец узнал, прибежал с работы и к другану за ружьем. Уже было известно чья собака. Отец туда с ружьем, собака уже на цепи. Но это уже не имело значения. Хлоп. И всё. Хозяин даже из дому не вышел, чтобы не отхватить люлей. Хотя отец стучался. Но он его потом поймает, деревня то не город большой, и слегка отмудохает. Штаны мне аккуратно зашили. Я еще год ходил в эту деревенскую школу, потом мы вернулись в город. Но я ваще весь год не помню, чтобы собаки бегали по деревне. Может какие-то мелкие даже для нас первоклассников, но крупные нет...
ACROS: Действительно ли : - они ЗООЗАЩИТНИКИ или просто очередная блажь интеллигенции.
Где-то я читал. Не помню. Что зоозащитники, это люди, которым просто не хватает человеческой любви. Поэтому они и любят животных, те ведь никогда не обманывают и всегда искренни в своих чувствах к хозяину (человеку)...
По коттеджному поселку какая-то тетка постоянно гуляет с огромной псиной, мало ей частного подворья,так улицу подавай. Я бы не обратил внимания,кошки мои возбужденные забегают во двор, выгляну, точно эта мадам с собакой гуляет.
Отец туда с ружьем, собака уже на цепи. Но это уже не имело значения. Хлоп. И всё. Хозяин даже из дому не вышел, чтобы не отхватить люлей. вот это самое правильное решение! Хотя выглядет жестоко и не справедливо для тех, чьего ребёнка ПОКА еще не покусала собака, или тех кто в силу своих умственных способностей не способен промоделировать такую ситуацию с его любимым отпрыском !! Поэтому лучше помолчите!
Как выглядит собака? В мае я там проходил, как раз вдоль Каирбекова, 353/3. Возле детей бегала беспородистая собака, короткая шерсть, невысокая, коренастая, цвет темно-песчаный, если не ошибаюсь. Увидев меня стала лаять, причем приближилась опасно, как для укуса, пришлось отпугнуть пару раз нагнувшись за "камнем". Я тогда растерялся и не спросил, кто хозяин и почему без поводка.
Таких собак должна отлавливать служба зоозащитников, которые с пеной у рта за гроши "спасают" собак всей области! Закон о защите животных сам по своей сути бестолковый, совсем не продуманный и лишен логики, где это видано, чтобы гос-во за бюджетные деньги содержало неизвестную собаку, кошку? У нас, что социально уязвимые граждане уже исчезли, и им уже не надо помогать бюджетными деньгами вместо животных, или уже кончились проблемы с водой, с мусором, с плохими дорогами, с жильем, дармоедами, бездельем, безработицей, с преступностью? У нас, что инфляция исчезла и присутствует справедливость? Это только в жалостливом Казахстане так. Нет реального уголовного наказания владельцу за вывод средней и большой собаки в общественное место без намордника, нет административного ареста владельца за то, что собака или кошка нагадит в общественном месте. Это что за беспредел? Ведь за то, что курильщики выбросят окурок мимо урны уже арест на 3 суток. Разве это нормальный закон! Это такой же закон как с ОСИ, ПТ, ПКСК? Происходит деградация, вызывающая неуважение к тем,кто не дружит с логическим мышлением и не опирается на жизненную практику! Те, кого покусала собака обязаны подать иск на акима города за неисполнение закона о защите животных и взыскать с него за физический и моральный вред! У нас в стране многие не знают законы, одни слюни и пустословие о плохих соседях, чиновниках, правителях, но полная апатия знать права и обязанности и исполнять законы страны и уметь на этом основании защитить свое право на существование!
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