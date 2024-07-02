Re: Собака в страхе держит жителей домов

Отправлено: - 23:03

Таких собак должна отлавливать служба зоозащитников, которые с пеной у рта за гроши "спасают" собак всей области! Закон о защите животных сам по своей сути бестолковый, совсем не продуманный и лишен логики, где это видано, чтобы гос-во за бюджетные деньги содержало неизвестную собаку, кошку? У нас, что социально уязвимые граждане уже исчезли, и им уже не надо помогать бюджетными деньгами вместо животных, или уже кончились проблемы с водой, с мусором, с плохими дорогами, с жильем, дармоедами, бездельем, безработицей, с преступностью? У нас, что инфляция исчезла и присутствует справедливость? Это только в жалостливом Казахстане так. Нет реального уголовного наказания владельцу за вывод средней и большой собаки в общественное место без намордника, нет административного ареста владельца за то, что собака или кошка нагадит в общественном месте. Это что за беспредел? Ведь за то, что курильщики выбросят окурок мимо урны уже арест на 3 суток. Разве это нормальный закон! Это такой же закон как с ОСИ, ПТ, ПКСК? Происходит деградация, вызывающая неуважение к тем,кто не дружит с логическим мышлением и не опирается на жизненную практику! Те, кого покусала собака обязаны подать иск на акима города за неисполнение закона о защите животных и взыскать с него за физический и моральный вред! У нас в стране многие не знают законы, одни слюни и пустословие о плохих соседях, чиновниках, правителях, но полная апатия знать права и обязанности и исполнять законы страны и уметь на этом основании защитить свое право на существование!