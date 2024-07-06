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≡ Двое детей четырех и пяти лет пропали в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49549
Двое детей четырех и пяти лет пропали в Рудном
Отправлено: 06.07.24 - 19:32
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О пропаже двоих детей в Рудном сообщили сегодня в УП Рудного. Они 2019 и 2020 года рождения. Последний раз их видели по адресу ул. 50 лет октября 134, около 13-55 часов. Если вы владеете какой-либо информацией просьба сообщить на пульт 102.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1443
Re: Двое детей четырех и пяти лет пропали в Рудном
Отправлено: 06.07.24 - 19:32
#1
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Нашлись уже.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
192
Re: Двое детей четырех и пяти лет пропали в Рудном
Отправлено: 06.07.24 - 22:35
#2
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Цитата:
Skeptic:
Нашлись уже.

Какое счастье ! Боялась открывать заметку! Такое время бешеное, за детьми глаз да глаз нужен !
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