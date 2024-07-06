Отправлено: - 19:32

О пропаже двоих детей в Рудном сообщили сегодня в УП Рудного. Они 2019 и 2020 года рождения. Последний раз их видели по адресу ул. 50 лет октября 134, около 13-55 часов. Если вы владеете какой-либо информацией просьба сообщить на пульт 102.