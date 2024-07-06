Отправлено: - 20:08

111:

Забили да на подвал посадили, там простыл и хана.

Vit:

Проснётся и расскажет от простуды в кому лёг или от ударов по голове.

Vit:

А родителям надо в больнице круглосуточно дежурить и смотреть сколько военкомов и кто часто к главврачу захаживает.

Лесовик:

Механическое повреждение- это широко применяемое в армии "пробитие фанеры" , т.е грудной клетки. Как вроде никто об этом не знают и начинают осторожно умничать.

Цитата:на какой подвал?) в армии?)) Цитата:проснется и расскажет то что ему мама с папой напоютон то слег и не знает че вокруг него уже наболталиЦитата:пусть закажут независимую медэкспертизучтобы те им опять сказали про пневмонию) Цитата:пробитие фанеры любой врач увидити родитель тожетам синяк долго проходит да внутринние органы видно что были ушиблены