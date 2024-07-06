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"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49549
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 15:50
8 июня 23-летнего сына жительницы Костаная Галины КОПЫЛОВОЙ, Романа, задержали в одном из городских ТЦ и отвезли в областной призывной пункт, где продержали 3 дня. В итоге признали годным к службе. Его мать считает, что он находится в армии незаконно.
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(Полноправные пользователи)
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- 27.11.21
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- 1443
Re: "С детства у него был недобор!" - Мать призывника...
Отправлено: 06.07.24 - 15:50
Армия - зеркало общества...
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 16:15
Цитата:
Если военком южан боится, то не надо свои страхи на молодых ребят переносить. Мы одна страна и если он имеет ввиду там другие казахи, то он прав. Они другие, нормальные.
[Исправлено: Vit, 06.07.2024 - 16:16]
[Исправлено: Vit, 06.07.2024 - 16:32]
ВЧ No5510 Нацгвардии возле Кокшетау, то отправишься либо на юг, либо в другой город охранять тюрьму
Если военком южан боится, то не надо свои страхи на молодых ребят переносить. Мы одна страна и если он имеет ввиду там другие казахи, то он прав. Они другие, нормальные.
[Исправлено: Vit, 06.07.2024 - 16:16]
[Исправлено: Vit, 06.07.2024 - 16:32]
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 16:40
Цитата:
В большинстве стран, это уже нарущение прав и свобод человека, карается законом с лишением свободы.
NG.kz:
8 июня 23-летнего сына жительницы Костаная Галины КОПЫЛОВОЙ, Романа, задержали в одном из городских ТЦ и отвезли в областной призывной пункт, где продержали 3 дня.
8 июня 23-летнего сына жительницы Костаная Галины КОПЫЛОВОЙ, Романа, задержали в одном из городских ТЦ и отвезли в областной призывной пункт, где продержали 3 дня.
В большинстве стран, это уже нарущение прав и свобод человека, карается законом с лишением свободы.
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 16:48
Сначала думал, что такое только на Украине возможно. А оно вон оно как как?!
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 17:20
Цитата:
Эл-починно: Сначала думал, что такое только на Украине возможно. А оно вон оно как как?!Мне их жалко. Щас у молодых у каждого второго язва, гастрит и уже не катит видимо на списание. Но они тоже сами тянули. Раз был букет болезней надо было суетиться за ранее, проходить больницы, осмотры и потом идти со всеми бумагами на комиссию. Время у них было
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 17:22
Для этого и даётся отсрочка а не для прогулок с девчатами)
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 17:42
Цитата:
Откуда, да у меня в конце 80-ых был гастрит в общаге в Челябинске жил. Программа 500 дней и прочее...
А тут то абайка с карачуном, вроде всем довольны. и сами все во всём своём виноваты, потомучто они умнее других...
Vit:
Мне их жалко. Щас у молодых у каждого второго язва, гастрит и уже не катит видимо на списание.
Мне их жалко. Щас у молодых у каждого второго язва, гастрит и уже не катит видимо на списание.
Откуда, да у меня в конце 80-ых был гастрит в общаге в Челябинске жил. Программа 500 дней и прочее...
А тут то абайка с карачуном, вроде всем довольны. и сами все во всём своём виноваты, потомучто они умнее других...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39322
Re: "С детства у него был недобор!" - Мать призывника...
Отправлено: 06.07.24 - 18:33
Нашего пока что то не забрали, каждый раз мед проходит, наверно потому что учится очно?
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 18:41
Цитата:
[Исправлено: Vit, 06.07.2024 - 18:42]
111:Нет. Сегодня не модно забирать на комиссии, как положено. Его потом подловят в Емшане или на площади) Патрулю медаль дадут, и новую вне очередную квартиру. Родители и призывник адреналин получат)
[Исправлено: Vit, 06.07.2024 - 18:42]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39322
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 18:49
Скорее отлавливают, а потом уговаривают контракт с Минобороны РФ заключать.
Не зря же Путин на коленях умолял дать ему немного мяса, пушечного..
Но плюсы тоже есть, за один день делают гражданином РФ, пока еще жив.
[Исправлено: 111, 06.07.2024 - 19:50]
Не зря же Путин на коленях умолял дать ему немного мяса, пушечного..
Но плюсы тоже есть, за один день делают гражданином РФ, пока еще жив.
[Исправлено: 111, 06.07.2024 - 19:50]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
- Сообщений:
- 16233
Re: "С детства у него был недобор!" - Мать призывника...
Отправлено: 06.07.24 - 20:03
Цитата:
с какими? недовес и кандидоз?
если они не мешают ему автомат держать то и проблемы нет)
Цитата:
лучше как в Украине чем в россиив Украине хоть ротация есть
а в россии призвали на ровном месте 300 тысяч мужиков угрожая уголовкой
отправили в окопы и не собираются домой возвращать
если война еще 15 лет будет идти им там 15 лет сидеть пока все не перемрут
ранение получил, его лечат и тут же обратно в окопы отправляют
весело как в рабском обществе
Мне 19 июня позвонил командир взвода и попросил смириться, но как он будет служить с такими заболеваниями! - возмущается она.
с какими? недовес и кандидоз?
если они не мешают ему автомат держать то и проблемы нет)
Цитата:
Эл-починно:
Сначала думал, что такое только на Украине возможно. А оно вон оно как как?!
Сначала думал, что такое только на Украине возможно. А оно вон оно как как?!
лучше как в Украине чем в россиив Украине хоть ротация есть
а в россии призвали на ровном месте 300 тысяч мужиков угрожая уголовкой
отправили в окопы и не собираются домой возвращать
если война еще 15 лет будет идти им там 15 лет сидеть пока все не перемрут
ранение получил, его лечат и тут же обратно в окопы отправляют
весело как в рабском обществе
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