Отправлено: - 19:58

maxsaf:

Ты, тюрок, взял славянку и плодишь метисов с красными дипломами, которые могут уехать хоть в Америку, хоть в Австрию. И это хорошо для Казахстана

Цитата:а что плохого?главное дети то у него есть которые дальше будут нести его фамилиюа у ближайших славян, россии и украины уже не просто демографическая дыра а прям дырища ужероссия с каждым годом пустеет на один город миллионникпро украину я вообще молчурусским мир-пустой мирой да кому я объясняю это, бывшему русскому живущему в канаде и у которого дети уже канадцы))смех)