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≡ MORGENSHTERN обещал отправить фуры с гуманитарной помощью во время паводка в Костанай. Что из этого вышло?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49548
MORGENSHTERN обещал отправить фуры с гуманитарной помощью во время паводка в Костанай. Что из этого вышло?
Отправлено: 06.07.24 - 17:12
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8 апреля местные СМИ писали, что российский рэпер МORGENSHTERN заявил в своем Тelegram-канале, что пострадавшим от паводка в Костанае будет оказана гуманитарная помощь, что якобы в наш город уже выехала фура. "НГ" разбиралась правда это или нет.
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berdan
§ berdan
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.01.08
Сообщений:
80
Re: MORGENSHTERN обещал отправить фуры с гуманитарной помощью во...
Отправлено: 06.07.24 - 17:12
#1
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Пропиарился, имхо.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39322
Re: MORGENSHTERN обещал отправить фуры с гуманитарной помощью во...
Отправлено: 06.07.24 - 18:45
#2
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Он же хотел в обмен на что то.
Казахи ему не предоставили гарантий безопасности.
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