Отправлено: - 17:20

Эл-починно: Сначала думал, что такое только на Украине возможно. А оно вон оно как как?!

Цитата:Мне их жалко. Щас у молодых у каждого второго язва, гастрит и уже не катит видимо на списание. Но они тоже сами тянули. Раз был букет болезней надо было суетиться за ранее, проходить больницы, осмотры и потом идти со всеми бумагами на комиссию. Время у них было