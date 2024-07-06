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≡ "С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49548
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 15:50
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8 июня 23-летнего сына жительницы Костаная Галины КОПЫЛОВОЙ, Романа, задержали в одном из городских ТЦ и отвезли в областной призывной пункт, где продержали 3 дня. В итоге признали годным к службе. Его мать считает, что он находится в армии незаконно.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1442
Re: "С детства у него был недобор!" - Мать призывника...
Отправлено: 06.07.24 - 15:50
#1
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Армия - зеркало общества...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15002
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 16:15
#2
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Цитата:
ВЧ No5510 Нацгвардии возле Кокшетау, то отправишься либо на юг, либо в другой город охранять тюрьму

Если военком южан боится, то не надо свои страхи на молодых ребят переносить. Мы одна страна и если он имеет ввиду там другие казахи, то он прав. Они другие, нормальные.

[Исправлено: Vit, 06.07.2024 - 16:16]

[Исправлено: Vit, 06.07.2024 - 16:32]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3293
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 16:40
#3
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Цитата:
NG.kz:
8 июня 23-летнего сына жительницы Костаная Галины КОПЫЛОВОЙ, Романа, задержали в одном из городских ТЦ и отвезли в областной призывной пункт, где продержали 3 дня.

В большинстве стран, это уже нарущение прав и свобод человека, карается законом с лишением свободы.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3293
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 16:48
#4
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Сначала думал, что такое только на Украине возможно. А оно вон оно как как?!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15002
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 17:20
#5
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Цитата:
Эл-починно: Сначала думал, что такое только на Украине возможно. А оно вон оно как как?!
Мне их жалко. Щас у молодых у каждого второго язва, гастрит и уже не катит видимо на списание. Но они тоже сами тянули. Раз был букет болезней надо было суетиться за ранее, проходить больницы, осмотры и потом идти со всеми бумагами на комиссию. Время у них было
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15002
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 17:22
#6
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Для этого и даётся отсрочка а не для прогулок с девчатами)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3293
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 17:42
#7
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Цитата:
Vit:
Мне их жалко. Щас у молодых у каждого второго язва, гастрит и уже не катит видимо на списание.

Откуда, да у меня в конце 80-ых был гастрит в общаге в Челябинске жил. Программа 500 дней и прочее...
А тут то абайка с карачуном, вроде всем довольны. :lol: и сами все во всём своём виноваты, потомучто они умнее других... 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39322
Re: "С детства у него был недобор!" - Мать призывника...
Отправлено: 06.07.24 - 18:33
#8
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Нашего пока что то не забрали, каждый раз мед проходит, наверно потому что учится очно?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15002
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 18:41
#9
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Цитата:
111:
Нет. Сегодня не модно забирать на комиссии, как положено. Его потом подловят в Емшане или на площади) Патрулю медаль дадут, и новую вне очередную квартиру. Родители и призывник адреналин получат)

[Исправлено: Vit, 06.07.2024 - 18:42]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39322
"С детства у него был недобор!" - Мать призывника в Костанае считает, что он служит незаконно. Что отвечают власти?
Отправлено: 06.07.24 - 18:49
#10
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Скорее отлавливают, а потом уговаривают контракт с Минобороны РФ заключать.
Не зря же Путин на коленях умолял дать ему немного мяса, пушечного..
Но плюсы тоже есть, за один день делают гражданином РФ, пока еще жив.

[Исправлено: 111, 06.07.2024 - 19:50]
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