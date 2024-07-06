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≡ Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49548
Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 06.07.24 - 18:36
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Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, проходящем в Азербайджане. Он отметил, что сейчас ведутся работы по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39322
Re: Токаев высказался о создании языковой тюркской модели
Отправлено: 06.07.24 - 18:36
#1
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Тюрки размножаются, пока славяне уничтожают друг друга..
Наверно это есть хорошо?
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