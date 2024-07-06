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≡ Тяжелое состояние солдата из Отара: эксперт высказалась о причинах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49548
Тяжелое состояние солдата из Отара: эксперт высказалась о причинах
Отправлено: 06.07.24 - 13:10
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Руководитель республиканского общественного объединения Dariger, врач высшей категории Айгерим Сеитова рассказала о ходе лечения вышедшего из комы 19-летнего солдата-срочника из Отара Нуржигита Абдильпатты и о том, могла ли механическая травма повлечь его тяжелое состояние.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16229
Re: Тяжелое состояние солдата из Отара: эксперт высказалась о...
Отправлено: 06.07.24 - 13:10
#1
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У человека осложнения с лёгкими

А родители кипиш подняли на всю страну что сына якобы избили.
Физические телесные травмы легко доказуемы
Родители могли уже несколько раз привести факты того что сына избили
А фактов у них нет только то что сын в коме
Сейчас начнут заминать тему потихоньку
Но осадок то остался

Если эксперт по итогам лечения 100% докажет что солдат просто заболел и никаких физических травм не получал
То отца с матерью нужно судить за введение в заблуждение с использованием средств массовой информации.
Нельзя такое попускать
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39322
Re: Тяжелое состояние солдата из Отара: эксперт высказалась о...
Отправлено: 06.07.24 - 13:21
#2
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Забили да на подвал посадили, там простыл и хана.
Всякое бывает.
А тут теперь запугали, да купили баблом, у нас так делается
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15002
Re: Тяжелое состояние солдата из Отара: эксперт высказалась о...
Отправлено: 06.07.24 - 13:24
#3
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Цитата:
abaika95:

Проснётся и расскажет от простуды в кому лёг или от ударов по голове.
А родителям надо в больнице круглосуточно дежурить и смотреть сколько военкомов и кто часто к главврачу захаживает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39322
Тяжелое состояние солдата из Отара: эксперт высказалась о причинах
Отправлено: 06.07.24 - 13:28
#4
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В России с этим хорошо, за мертвого солдата дают 7 миллионов рублей, за полуживого 2-3 миллиона и все это вполне официально и все довольны.
Родители отправляют детей туда пачками.
А у нас дают в виде взяток и в разы меньше..
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
101
Re: Тяжелое состояние солдата из Отара: эксперт высказалась о...
Отправлено: 06.07.24 - 18:13
#5
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Элементарно ,Ватсон! Механическое повреждение- это широко применяемое в армии "пробитие фанеры" , т.е грудной клетки. Как вроде никто об этом не знают и начинают осторожно умничать. Вообще это дикость, слышать о дедовщине при сроке службы 1 год.."Отцы-командиры" вообще не владеют ситуацией и это усугубляет ситуацию с призывом и недоверием к армии..к сожалению.
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