Re: Тяжелое состояние солдата из Отара: эксперт высказалась о...

Отправлено: - 13:10

У человека осложнения с лёгкими



А родители кипиш подняли на всю страну что сына якобы избили.

Физические телесные травмы легко доказуемы

Родители могли уже несколько раз привести факты того что сына избили

А фактов у них нет только то что сын в коме

Сейчас начнут заминать тему потихоньку

Но осадок то остался



Если эксперт по итогам лечения 100% докажет что солдат просто заболел и никаких физических травм не получал

То отца с матерью нужно судить за введение в заблуждение с использованием средств массовой информации.

Нельзя такое попускать