Отправлено: - 18:12

Филипповна:

Зинченко готов любое лыко в строку вставить ! Лишь бы засветиться перед своими хозяевами,

человеку который вкинул ролик о том что якобы на границе российские войска вошли в кост область у нас тут акции памяти устраивают)))и пришли одни штатные хайпажоры почтить хайпажора и провокатора.то есть одно к одному тянется.Цитата:если завтра токаев скажет что есть ховно-плохо, он будет назло его естьлишь бы в СМИ показали