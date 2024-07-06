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ACROS:

какой мне смысл нести и сортировать эти мусора, если мне за это не будут ПЛАТИТЬ ???

Цитата:Вот-вот! Классическое рассуждение выходца из совка.А в мире люди это делают просто потому что осознают свою ответственность и за свое благополучие и благополучие окружающих, страны в которой живут, и вообще планеты как места обитания человечества. Но любые диктаторские режимы плодят безответственных людей, без хоть сколько нибудь обширной и внятной системы ценностей.