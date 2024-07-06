Городские власти во всем винят ТОО «Тазалык-2012» м требуют от ее руководителя немедленно решить проблему. Конечно, ответственность с мусоровывозящей компании никто не снимает, но лично у меня возникает вопрос: почему решение сложной, комплексной проблемы перекладывается на конечного исполнителя? Читать новость
Если сейчас с первого класса введут такой урок то возможно лет через 10 вырастет поколение которое будет всё это укладывать и штабелировать,а пока в данный момент,спасибо тем,кто хотя бы до мусорной площадки пакет с мусором донесёт ,а не оставит его у дверей подъезда.
Цитата:
Можно организовать пункты приема макулатуры, стекла, текстиля и прочих перерабатываемых отходов по районам города или создать службу, которая будет собирать подобные отходы у населения и предприятий по определенным дням недели.
Да вы что,нужно организовать,а мы не знали глупые,может займётесь этим супер прибыльным бизнесом? Сейчас макулатуру принимают с горем пополам по 10 тнг,потому что в Казахстане она нафик ни кому не нужна,а в России куда всё это вывозилось и сдавалось по хорошим ценам санкции,теперь Европа не покупает у них вторсырьё. Кстати по поводу павильонов для сбора картона,если что то он намокает,поэтому павильоны нужно делать крытые,защищённые от дождя,вот и представьте себе в наших дворах вот эти огромные холобуды из профлиста с отходами, мухами,запахами ,да к тому же не пожаробезопасными .
Че за советы?) Проблему уже решили. Городские власти всунули тазалыку большой кредит. Щас в течение лето должны поднять цену в два раза за вывоз мусора. Все, расходимся по дома до следующего года. Потом по новому кругу начнём говорить про горы мусора во дворах и как решить проблему))
Цитата://провести анализ отходов, посмотреть, как решают этот вопрос в других странах, разработать план реконструкции мусорных площадок, привлечь инвесторов для создания мусороперерабатывающих предприятий, разработать и внедрить программу повышения экологической грамотности населения.//
Как долго, нудно и несовременно !!!
Привычно провести пару тендеров по замене почти новых, прошлогодних бордюров на новые и вопрос решен. (вместо бордюров можно поставить слова: асфальт; цемент, водопровод и так далее)
Цитата://поставить небольшие крытые павильоны для сбора макулатуры и разъяснить населению, как именно нужно штабелировать картонную тару.//
Если честно: - какой мне смысл нести и сортировать эти мусора, если мне за это не будут ПЛАТИТЬ ??? Принцип МАТЕРИАЛЬНОЙ заинтересованности никто не отменял, тем более при капитализме - это не идейные пионерские сборы макулатуру.
Цитата://поставить небольшие крытые павильоны для сбора макулатуры//
Место их установки ??? В городе нет места для стройки школ, а тут нужно место для МУСОРА, который будет ВОНЯТЬ и СМРАДИТЬ.
Цитата://Можно организовать пункты приема макулатуры, стекла, текстиля и прочих перерабатываемых отходов по районам города или создать службу, которая будет собирать подобные отходы у населения и предприятий по определенным дням недели//
Вопрос: - штат, зарплата, офис, авто, длинноногая сексуальная секретарша с кофе и не только - кто будет оплачивать этот банкет ?? За счёт налогоплательщиков или от доходов от сбора макулатуры ???
Город ничего не производит, нет машиностроения, нет путевой переработки, убойный пункт и тот по версии следствия - просто стиральная машинка для отмывания субсидий, бюджетники которые ничего не делают, что ни аким то скандал, полностью дискредитировавший себя институт (акимов) нет путевых ВУЗов, основная масса населения просто перебивается от зарплаты до зарплаты, плодит мусор, дело скорее всего не в штрафах или мощностях подрядчика, в общем все зашло в тупик, пока не поняли просто, строят жилые дома, не понятно где рабочие места? Где производство? Если нефтяная отрасль встанет по каким-то внешним причинам, куда все эти госслужащие и менеджеры, продавцы и таксисты пойдут? Неужели не понятно, что без реального производства все это мыльный пузырь, СССР себя экономически исчерпал, но и современная "экономика" не выгребает
ACROS: какой мне смысл нести и сортировать эти мусора, если мне за это не будут ПЛАТИТЬ ???
Вот-вот! Классическое рассуждение выходца из совка. А в мире люди это делают просто потому что осознают свою ответственность и за свое благополучие и благополучие окружающих, страны в которой живут, и вообще планеты как места обитания человечества. Но любые диктаторские режимы плодят безответственных людей, без хоть сколько нибудь обширной и внятной системы ценностей.
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