Re: Элеонора АБАКАРОВА: Одному не вывезти

Отправлено: - 10:56

Цитата://провести анализ отходов, посмотреть, как решают этот вопрос в других странах, разработать план реконструкции мусорных площадок, привлечь инвесторов для создания мусороперерабатывающих предприятий, разработать и внедрить программу повышения экологической грамотности населения.//



Как долго, нудно и несовременно !!!



Привычно провести пару тендеров по замене почти новых, прошлогодних бордюров на новые и вопрос решен. (вместо бордюров можно поставить слова: асфальт; цемент, водопровод и так далее)



Цитата://поставить небольшие крытые павильоны для сбора макулатуры и разъяснить населению, как именно нужно штабелировать картонную тару.//



Если честно: - какой мне смысл нести и сортировать эти мусора, если мне за это не будут ПЛАТИТЬ ???

Принцип МАТЕРИАЛЬНОЙ заинтересованности никто не отменял, тем более при капитализме - это не идейные пионерские сборы макулатуру.



Цитата://поставить небольшие крытые павильоны для сбора макулатуры//



Место их установки ??? В городе нет места для стройки школ, а тут нужно место для МУСОРА, который будет ВОНЯТЬ и СМРАДИТЬ.



Цитата://Можно организовать пункты приема макулатуры, стекла, текстиля и прочих перерабатываемых отходов по районам города или создать службу, которая будет собирать подобные отходы у населения и предприятий по определенным дням недели//



Вопрос: - штат, зарплата, офис, авто, длинноногая сексуальная секретарша с кофе и не только - кто будет оплачивать этот банкет ?? За счёт налогоплательщиков или от доходов от сбора макулатуры ???