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≡ Внезапный шторм сорвал крыши со зданий в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49541
Внезапный шторм сорвал крыши со зданий в Костанайской области
Отправлено: 05.07.24 - 21:30
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Короткий, но сильный шторм, накрыл некоторые районы нашего региона. В результате бурного, но непродолжительного урагана сорвало крышу со здания в Сарыкольском районе.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
299
Re: Внезапный шторм сорвал крыши со зданий в Костанайской...
Отправлено: 05.07.24 - 21:30
#1
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Шлеп-е..ань новодел, ветхие конструкции само собой рвёт, до осени будут клепать теперь с миру по нитке, с протянутой рукой, рано или поздно весь совдеповский фонд уйдёт, тогда эффективные манагеры возьмут кредит в китайском банке и.....распилят его, больно прожорливые жены у них
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