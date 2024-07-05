Re: Внезапный шторм сорвал крыши со зданий в Костанайской...

Отправлено: - 21:30

Шлеп-е..ань новодел, ветхие конструкции само собой рвёт, до осени будут клепать теперь с миру по нитке, с протянутой рукой, рано или поздно весь совдеповский фонд уйдёт, тогда эффективные манагеры возьмут кредит в китайском банке и.....распилят его, больно прожорливые жены у них