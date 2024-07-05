Отправлено: - 17:02

vofkakst:

И ведь отмажется...

Цитата:Так там нет вопроса про "отмазаться". Его никто ни в чём не обвиняет.Вагон с путей он не столкнул, ущерба ни железной дороге, ни владельцу вагона, ни владельцу груза в вагоне (если он есть) он не причинил.Так что претензий к нему нет.Это он тупо не хочет просто признать свой косяк и ремонтировать машину за свой счёт.Возникла у него дикая мечта содрать деньги с железнодорожника. А папа-генерал его в этом, видимо, поддерживает... Позорник в погонах.Надеюсь, ничего у них не получится.А железнодорожнику не мешает подать встречный иск за моральный ущерб.