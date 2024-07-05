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В Лисаковске на ремонт насосной станции для дачного общества выделяют деньги из городского бюджета
В Лисаковске на ремонт насосной станции для дачного общества выделяют деньги из городского бюджета
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