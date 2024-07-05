Re: В Лисаковске на ремонт насосной станции для дачного общества...

Отправлено: - 17:19

Вся эта схема с такой помощью вызывает целую массу вопросов. Помощь помощью, но причём вообще тут бюджет? Это всё равно что в многоквартирном жилом доме начать ремонтировать все общедомовые сети за бюджетный счёт, предварительно все их взять на баланс акимата, а потом сдавать собственникам квартир этого же дома эти же сети в безвозмездную аренду, но со обязательствами: в Лисаковске так ремонтировать такие многоквартирки, а для всех других - отослать к определению и содержанию "бремени содержания имущества" (общего). Это ровно тоже самое. У нас то не социализм всё таки, если дачники имеют дачу, получают какую-то выгоду, как ни крути, то и сами должны решать все дачные проблемы за свой счёт. А не за бюджетный.