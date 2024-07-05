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≡ В Лисаковске на ремонт насосной станции для дачного общества выделяют деньги из городского бюджета
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49541
В Лисаковске на ремонт насосной станции для дачного общества выделяют деньги из городского бюджета
Отправлено: 05.07.24 - 17:06
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Аким Лисаковска Абай ИБРАЕВ на брифинге 5 июля рассказал, почему руководство города считает необходимым помогать садоводческим обществам и как это делает. В городе на сегодня — около 3 000 дачников.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1441
Re: В Лисаковске на ремонт насосной станции для дачного общества...
Отправлено: 05.07.24 - 17:06
#1
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Неожиданно, но радует.
А в Рудном аким даже к частному сектору города относится, как к помехе. Если возникнет вопрос помощи садовым обществам, он просто "не поймёт", о чём речь.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
39
Re: В Лисаковске на ремонт насосной станции для дачного общества...
Отправлено: 05.07.24 - 17:19
#2
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Вся эта схема с такой помощью вызывает целую массу вопросов. Помощь помощью, но причём вообще тут бюджет? Это всё равно что в многоквартирном жилом доме начать ремонтировать все общедомовые сети за бюджетный счёт, предварительно все их взять на баланс акимата, а потом сдавать собственникам квартир этого же дома эти же сети в безвозмездную аренду, но со обязательствами: в Лисаковске так ремонтировать такие многоквартирки, а для всех других - отослать к определению и содержанию "бремени содержания имущества" (общего). Это ровно тоже самое. У нас то не социализм всё таки, если дачники имеют дачу, получают какую-то выгоду, как ни крути, то и сами должны решать все дачные проблемы за свой счёт. А не за бюджетный.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1441
В Лисаковске на ремонт насосной станции для дачного общества выделяют деньги из городского бюджета
Отправлено: 05.07.24 - 20:28
#3
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Цитата:
EvilWizard:

У вас дача есть?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3284
В Лисаковске на ремонт насосной станции для дачного общества выделяют деньги из городского бюджета
Отправлено: 05.07.24 - 20:32
#4
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:lol:
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