НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
 
 
Страница 7 из 7«1...567
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49541
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 15:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суть конфликта пока не уточняется, но сказано, что муж Кенжетаевой неосторожно закашлял, либо чихнул, либо специально плюнул и попал на водителя. Галкин остановил машину, и сказал, чтобы пассажиры выходили. Тогда Кенжетаева начала оскорблять водителя.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16223
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 12:53
#90
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это общедоступная инфа, уже приводили и не раз. Редактировали в 95м. Уже по памяти помню, заезженая тема.

Тоесть в 95 редактировали а ты только сейчас заметил?)
Цитата:
maxsaf:
Никак, ты специально увел тему в сторону убийств в гетто

Ты мне первым США привел в пример или я?
Что-то с памятью твоей стало
Всё что было не с тобой помнишь))Цитата:
maxsaf:
Как и русскоязычное население в Казахстане. Но и англичане и французы смогли свои языки сделать государственными, а вы русский язык вообще всех статусов лишили, кроме непонятного "наравне"

Напомни в какой стране в магазине обязаны обслужить человека на двух языках?))
Подсказка в этой стране второй язык не государственный но защищен лучше чем там где два гос языка Цитата:
maxsaf:
Да, так

А французы где не могут получить услугу на своем языке живя в стране где их язык государственный?))
Цитата:
maxsaf:
Казахский язык наделили всеми полномочиями. Русский лишили статуса

У нас один гос язык было бы странно если бы гос язык не был наделён полномочиями
В России при устройстве в ФСБ надо знать бурятский?
Цитата:
maxsaf:
Госслужба - тоже с проблемами.

Ты работал на госслужбе?
Жду рассказа как тебе сложно было устроится без знания казахского языка)Цитата:
maxsaf:
Там их никто насильно не держит. Им там создали тепличные условия, всякие льготы, помощь

Льготы помощь поэтому гетто))
Ну ты смешной)
Немцы тоже рассказывали в 1945 что евреям все условия в гетто устроили
Сухо, спокойно чё им ещё надо было?
Профайл
1
§ 191
(Пользователи)
Регистрация:
03.11.23
Сообщений:
1
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 05.07.24 - 13:01
#91
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это общедоступная инфа, уже приводили и не раз.

Источник:


Добрый день.
Веpховный Совет Республики Казахстан от 28 янваpя 1993 года. Утратила силу в связи с принятием новой конституции 30 августа 1995 г.,
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ:
Восьмое. В Республике Казахстан государственным языком является казахский язык. Русский язык является языком межнационального общения.

И да, в Конституции 1995 года уже звучит иначе:
Статья 7
1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык.
2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
3. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10603
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 05.07.24 - 17:56
#92
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
десятого по размеру в мире

--Все ж - девятого :lol: :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10603
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 05.07.24 - 18:08
#93
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я вроде казахский нигде не вытеснял

---При этом, согласно Национальной переписи населения, по состоянию на июль 2024 года численность населения Костанайской области составляет примерно 857 000 человек. В области проживает более ста национальностей, среди которых казахи составляют 39,71%, русские - 41,6%, украинцы - 8,6%, немцы - 3,2%, а также представители других национальностей, которые составляют 6,9% от общего населения.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23833
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 18:15
#94
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тоесть в 95 редактировали а ты только сейчас заметил?)

Не только я, а абсолютное большинство русскоязычных граждан РК, вплоть до учителей и чиновников.

Цитата:
abaika95:
Ты мне первым США привел в пример или я? Что-то с памятью твоей стало

Да привел, в качестве многонациональной страны, что соответствует теме.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23833
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 18:20
#95
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Напомни в какой стране в магазине обязаны обслужить человека на двух языках?)) Подсказка в этой стране второй язык не государственный но защищен лучше чем там где два гос языка

Напомни, в какой стране орысов в Россию выгоняют, несмотря на двуязычие в магазинах.

Цитата:
abaika95:
А французы где не могут получить услугу на своем языке живя в стране где их язык государственный?))

По месту своего проживания они могут получить любую услугу, не жалуются,и никто их не выгоняет.
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
845
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 05.07.24 - 18:20
#96
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Они сейчас все в России,германии и Канаде сидят)) причем почему-то определенной национальности)


Не хотел вас огорчать по поводу национальности, там большинство - казахи...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23833
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 18:23
#97
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
У нас один гос язык было бы странно если бы гос язык не был наделён полномочиями

Странно, что один гос язык. При всей распространенности второго, кстати, побольше, чем французского в Канаде.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23833
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 18:27
#98
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ты работал на госслужбе? Жду рассказа как тебе сложно было устроится без знания казахского языка)

Давно работал, в те времена народ ещё не знал, что русский язык уже лишили втихаря статуса языка межнационального общения.

Цитата:
191:
И да, в Конституции 1995 года уже звучит иначе:

Давайте опрос проведем, кто в каком году узнал об этом изменении?
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
845
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 05.07.24 - 18:27
#99
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Они видимо на печеньках не экономили Глупые в финансовом планировании люди


Не хотел вас оскорблять. Но вы сами хамите, не по-мужски...
Печеньки, я так понимаю это взятки или деньги, которые вы будучи в погонах выбивали с задержанных. Отсюда все ваши бабосики, печеньки, которые вы вложили в РФ... Оклад у ментов раньше не такой большой был.
Мои знакомые менты не "глупые в финансовом планировании люди", а честные, которые не будут марать честь мундира, в отличие от вас...
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
845
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 18:31
#100
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаева я поддерживал в 90-е. Все его поддерживали в то время. Не надо врать, что вы его не поддерживали. Вы еще и стояли в карауле ожидая его приезд. Присягу давали глядя на его портрет. Вы перевертыш в погонах...
У меня просто коллектив был настроен, скажем так "не лояльно" к новой казахской власти. И мне одному приходилось держать ответ, за всю власть... Отсюда и поддержка власти, так сказать на местах, но вам же это не знакомо, вы в погонах, кругом лояльные казахи в погонах, и вы все молитесь на портрет НАНа... Только чешите вместе со 111 о другом...

[Исправлено: mks2703, 05.07.2024 - 19:37]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3284
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 18:35
#101
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Напомни в какой стране в магазине обязаны обслужить человека на двух языках?))

Не скажу в какой, но везде, где бывал (Турция, Египет, Кабо Верде, Тунис, даже во Франции и Испании) когда я хотел, что либо купить, почему-то знали немецкий, или русский. Но не переходили на казахский. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23833
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 18:36
#102
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Льготы помощь поэтому гетто)) Ну ты смешной) Немцы тоже рассказывали в 1945 что евреям все условия в гетто устроили Сухо, спокойно чё им ещё надо было?

Чё ты мелешь. Сравнил концлагеря с резервациями. Коренные в большинстве живут в городе в центре, в резервациях намного меньше, и никого там насильно не держат.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10603
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 05.07.24 - 19:14
#103
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
maxsaf: В первой редакции конституции РК Ну приведи её

---Абайка , сами же знаете . Мелко для вас :-x :-x
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10603
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 05.07.24 - 19:25
#104
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Но не переходили на казахский.

---И я про тоже . В 1994 был в Германии , помогал перегнать авто . Вышел в город , --человек (можно сказать - негр), продающий апельсины обратился ко мне на русском языке.
Профайл
Страница 7 из 7«1...567
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS