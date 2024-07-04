Отправлено: - 12:53

maxsaf:

Это общедоступная инфа, уже приводили и не раз. Редактировали в 95м. Уже по памяти помню, заезженая тема.

maxsaf:

Никак, ты специально увел тему в сторону убийств в гетто

maxsaf:

Как и русскоязычное население в Казахстане. Но и англичане и французы смогли свои языки сделать государственными, а вы русский язык вообще всех статусов лишили, кроме непонятного "наравне"

maxsaf:

Да, так

maxsaf:

Казахский язык наделили всеми полномочиями. Русский лишили статуса

maxsaf:

Госслужба - тоже с проблемами.

maxsaf:

Там их никто насильно не держит. Им там создали тепличные условия, всякие льготы, помощь

Цитата:Тоесть в 95 редактировали а ты только сейчас заметил?)Цитата:Ты мне первым США привел в пример или я?Что-то с памятью твоей сталоВсё что было не с тобой помнишь))Цитата:Напомни в какой стране в магазине обязаны обслужить человека на двух языках?))Подсказка в этой стране второй язык не государственный но защищен лучше чем там где два гос языка Цитата:А французы где не могут получить услугу на своем языке живя в стране где их язык государственный?))Цитата:У нас один гос язык было бы странно если бы гос язык не был наделён полномочиямиВ России при устройстве в ФСБ надо знать бурятский?Цитата:Ты работал на госслужбе?Жду рассказа как тебе сложно было устроится без знания казахского языка)Цитата:Льготы помощь поэтому гетто))Ну ты смешной)Немцы тоже рассказывали в 1945 что евреям все условия в гетто устроилиСухо, спокойно чё им ещё надо было?