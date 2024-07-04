Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49541
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 15:18
Суть конфликта пока не уточняется, но сказано, что муж Кенжетаевой неосторожно закашлял, либо чихнул, либо специально плюнул и попал на водителя. Галкин остановил машину, и сказал, чтобы пассажиры выходили. Тогда Кенжетаева начала оскорблять водителя.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16223
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 12:53
Цитата:
Тоесть в 95 редактировали а ты только сейчас заметил?)
Цитата:
Ты мне первым США привел в пример или я?
Что-то с памятью твоей стало
Всё что было не с тобой помнишь))Цитата:
Напомни в какой стране в магазине обязаны обслужить человека на двух языках?))
Подсказка в этой стране второй язык не государственный но защищен лучше чем там где два гос языка Цитата:
А французы где не могут получить услугу на своем языке живя в стране где их язык государственный?))
Цитата:
У нас один гос язык было бы странно если бы гос язык не был наделён полномочиями
В России при устройстве в ФСБ надо знать бурятский?
Цитата:
Ты работал на госслужбе?
Жду рассказа как тебе сложно было устроится без знания казахского языка)Цитата:
Льготы помощь поэтому гетто))
Ну ты смешной)
Немцы тоже рассказывали в 1945 что евреям все условия в гетто устроили
Сухо, спокойно чё им ещё надо было?
maxsaf:
Это общедоступная инфа, уже приводили и не раз. Редактировали в 95м. Уже по памяти помню, заезженая тема.
Это общедоступная инфа, уже приводили и не раз. Редактировали в 95м. Уже по памяти помню, заезженая тема.
Тоесть в 95 редактировали а ты только сейчас заметил?)
Цитата:
maxsaf:
Никак, ты специально увел тему в сторону убийств в гетто
Никак, ты специально увел тему в сторону убийств в гетто
Ты мне первым США привел в пример или я?
Что-то с памятью твоей стало
Всё что было не с тобой помнишь))Цитата:
maxsaf:
Как и русскоязычное население в Казахстане. Но и англичане и французы смогли свои языки сделать государственными, а вы русский язык вообще всех статусов лишили, кроме непонятного "наравне"
Как и русскоязычное население в Казахстане. Но и англичане и французы смогли свои языки сделать государственными, а вы русский язык вообще всех статусов лишили, кроме непонятного "наравне"
Напомни в какой стране в магазине обязаны обслужить человека на двух языках?))
Подсказка в этой стране второй язык не государственный но защищен лучше чем там где два гос языка Цитата:
maxsaf:
Да, так
Да, так
А французы где не могут получить услугу на своем языке живя в стране где их язык государственный?))
Цитата:
maxsaf:
Казахский язык наделили всеми полномочиями. Русский лишили статуса
Казахский язык наделили всеми полномочиями. Русский лишили статуса
У нас один гос язык было бы странно если бы гос язык не был наделён полномочиями
В России при устройстве в ФСБ надо знать бурятский?
Цитата:
maxsaf:
Госслужба - тоже с проблемами.
Госслужба - тоже с проблемами.
Ты работал на госслужбе?
Жду рассказа как тебе сложно было устроится без знания казахского языка)Цитата:
maxsaf:
Там их никто насильно не держит. Им там создали тепличные условия, всякие льготы, помощь
Там их никто насильно не держит. Им там создали тепличные условия, всякие льготы, помощь
Льготы помощь поэтому гетто))
Ну ты смешной)
Немцы тоже рассказывали в 1945 что евреям все условия в гетто устроили
Сухо, спокойно чё им ещё надо было?
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 03.11.23
- Сообщений:
- 1
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 05.07.24 - 13:01
Цитата:
Добрый день.
Веpховный Совет Республики Казахстан от 28 янваpя 1993 года. Утратила силу в связи с принятием новой конституции 30 августа 1995 г.,
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ:
Восьмое. В Республике Казахстан государственным языком является казахский язык. Русский язык является языком межнационального общения.
И да, в Конституции 1995 года уже звучит иначе:
Статья 7
1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык.
2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
3. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.
Это общедоступная инфа, уже приводили и не раз.
Источник:
Источник:
Добрый день.
Веpховный Совет Республики Казахстан от 28 янваpя 1993 года. Утратила силу в связи с принятием новой конституции 30 августа 1995 г.,
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ:
Восьмое. В Республике Казахстан государственным языком является казахский язык. Русский язык является языком межнационального общения.
И да, в Конституции 1995 года уже звучит иначе:
Статья 7
1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык.
2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
3. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 05.07.24 - 17:56
Цитата:
--Все ж - девятого
maxsaf:
десятого по размеру в мире
десятого по размеру в мире
--Все ж - девятого
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 05.07.24 - 18:08
Цитата:
---При этом, согласно Национальной переписи населения, по состоянию на июль 2024 года численность населения Костанайской области составляет примерно 857 000 человек. В области проживает более ста национальностей, среди которых казахи составляют 39,71%, русские - 41,6%, украинцы - 8,6%, немцы - 3,2%, а также представители других национальностей, которые составляют 6,9% от общего населения.
abaika95:
Я вроде казахский нигде не вытеснял
Я вроде казахский нигде не вытеснял
---При этом, согласно Национальной переписи населения, по состоянию на июль 2024 года численность населения Костанайской области составляет примерно 857 000 человек. В области проживает более ста национальностей, среди которых казахи составляют 39,71%, русские - 41,6%, украинцы - 8,6%, немцы - 3,2%, а также представители других национальностей, которые составляют 6,9% от общего населения.
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 18:15
Цитата:
Не только я, а абсолютное большинство русскоязычных граждан РК, вплоть до учителей и чиновников.
Цитата:
Да привел, в качестве многонациональной страны, что соответствует теме.
abaika95:
Тоесть в 95 редактировали а ты только сейчас заметил?)
Тоесть в 95 редактировали а ты только сейчас заметил?)
Не только я, а абсолютное большинство русскоязычных граждан РК, вплоть до учителей и чиновников.
Цитата:
abaika95:
Ты мне первым США привел в пример или я? Что-то с памятью твоей стало
Ты мне первым США привел в пример или я? Что-то с памятью твоей стало
Да привел, в качестве многонациональной страны, что соответствует теме.
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 18:20
Цитата:
Напомни, в какой стране орысов в Россию выгоняют, несмотря на двуязычие в магазинах.
Цитата:
По месту своего проживания они могут получить любую услугу, не жалуются,и никто их не выгоняет.
abaika95:
Напомни в какой стране в магазине обязаны обслужить человека на двух языках?)) Подсказка в этой стране второй язык не государственный но защищен лучше чем там где два гос языка
Напомни в какой стране в магазине обязаны обслужить человека на двух языках?)) Подсказка в этой стране второй язык не государственный но защищен лучше чем там где два гос языка
Напомни, в какой стране орысов в Россию выгоняют, несмотря на двуязычие в магазинах.
Цитата:
abaika95:
А французы где не могут получить услугу на своем языке живя в стране где их язык государственный?))
А французы где не могут получить услугу на своем языке живя в стране где их язык государственный?))
По месту своего проживания они могут получить любую услугу, не жалуются,и никто их не выгоняет.
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 05.07.24 - 18:20
Цитата:
Не хотел вас огорчать по поводу национальности, там большинство - казахи...
abaika95:
Они сейчас все в России,германии и Канаде сидят)) причем почему-то определенной национальности)
Они сейчас все в России,германии и Канаде сидят)) причем почему-то определенной национальности)
Не хотел вас огорчать по поводу национальности, там большинство - казахи...
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 18:23
Цитата:
Странно, что один гос язык. При всей распространенности второго, кстати, побольше, чем французского в Канаде.
abaika95:
У нас один гос язык было бы странно если бы гос язык не был наделён полномочиями
У нас один гос язык было бы странно если бы гос язык не был наделён полномочиями
Странно, что один гос язык. При всей распространенности второго, кстати, побольше, чем французского в Канаде.
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 18:27
Цитата:
Давно работал, в те времена народ ещё не знал, что русский язык уже лишили втихаря статуса языка межнационального общения.
Цитата:
Давайте опрос проведем, кто в каком году узнал об этом изменении?
abaika95:
Ты работал на госслужбе? Жду рассказа как тебе сложно было устроится без знания казахского языка)
Ты работал на госслужбе? Жду рассказа как тебе сложно было устроится без знания казахского языка)
Давно работал, в те времена народ ещё не знал, что русский язык уже лишили втихаря статуса языка межнационального общения.
Цитата:
191:
И да, в Конституции 1995 года уже звучит иначе:
И да, в Конституции 1995 года уже звучит иначе:
Давайте опрос проведем, кто в каком году узнал об этом изменении?
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 05.07.24 - 18:27
Цитата:
Не хотел вас оскорблять. Но вы сами хамите, не по-мужски...
Печеньки, я так понимаю это взятки или деньги, которые вы будучи в погонах выбивали с задержанных. Отсюда все ваши бабосики, печеньки, которые вы вложили в РФ... Оклад у ментов раньше не такой большой был.
Мои знакомые менты не "глупые в финансовом планировании люди", а честные, которые не будут марать честь мундира, в отличие от вас...
abaika95:
Они видимо на печеньках не экономили Глупые в финансовом планировании люди
Они видимо на печеньках не экономили Глупые в финансовом планировании люди
Не хотел вас оскорблять. Но вы сами хамите, не по-мужски...
Печеньки, я так понимаю это взятки или деньги, которые вы будучи в погонах выбивали с задержанных. Отсюда все ваши бабосики, печеньки, которые вы вложили в РФ... Оклад у ментов раньше не такой большой был.
Мои знакомые менты не "глупые в финансовом планировании люди", а честные, которые не будут марать честь мундира, в отличие от вас...
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 18:31
Назарбаева я поддерживал в 90-е. Все его поддерживали в то время. Не надо врать, что вы его не поддерживали. Вы еще и стояли в карауле ожидая его приезд. Присягу давали глядя на его портрет. Вы перевертыш в погонах...
У меня просто коллектив был настроен, скажем так "не лояльно" к новой казахской власти. И мне одному приходилось держать ответ, за всю власть... Отсюда и поддержка власти, так сказать на местах, но вам же это не знакомо, вы в погонах, кругом лояльные казахи в погонах, и вы все молитесь на портрет НАНа... Только чешите вместе со 111 о другом...
[Исправлено: mks2703, 05.07.2024 - 19:37]
У меня просто коллектив был настроен, скажем так "не лояльно" к новой казахской власти. И мне одному приходилось держать ответ, за всю власть... Отсюда и поддержка власти, так сказать на местах, но вам же это не знакомо, вы в погонах, кругом лояльные казахи в погонах, и вы все молитесь на портрет НАНа... Только чешите вместе со 111 о другом...
[Исправлено: mks2703, 05.07.2024 - 19:37]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3284
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 18:35
Цитата:
Не скажу в какой, но везде, где бывал (Турция, Египет, Кабо Верде, Тунис, даже во Франции и Испании) когда я хотел, что либо купить, почему-то знали немецкий, или русский. Но не переходили на казахский.
abaika95:
Напомни в какой стране в магазине обязаны обслужить человека на двух языках?))
Напомни в какой стране в магазине обязаны обслужить человека на двух языках?))
Не скажу в какой, но везде, где бывал (Турция, Египет, Кабо Верде, Тунис, даже во Франции и Испании) когда я хотел, что либо купить, почему-то знали немецкий, или русский. Но не переходили на казахский.
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 18:36
Цитата:
Чё ты мелешь. Сравнил концлагеря с резервациями. Коренные в большинстве живут в городе в центре, в резервациях намного меньше, и никого там насильно не держат.
abaika95:
Льготы помощь поэтому гетто)) Ну ты смешной) Немцы тоже рассказывали в 1945 что евреям все условия в гетто устроили Сухо, спокойно чё им ещё надо было?
Льготы помощь поэтому гетто)) Ну ты смешной) Немцы тоже рассказывали в 1945 что евреям все условия в гетто устроили Сухо, спокойно чё им ещё надо было?
Чё ты мелешь. Сравнил концлагеря с резервациями. Коренные в большинстве живут в городе в центре, в резервациях намного меньше, и никого там насильно не держат.
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 05.07.24 - 19:14
Цитата:
---Абайка , сами же знаете . Мелко для вас
abaika95:
maxsaf: В первой редакции конституции РК Ну приведи её
maxsaf: В первой редакции конституции РК Ну приведи её
---Абайка , сами же знаете . Мелко для вас
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 05.07.24 - 19:25
Цитата:
---И я про тоже . В 1994 был в Германии , помогал перегнать авто . Вышел в город , --человек (можно сказать - негр), продающий апельсины обратился ко мне на русском языке.
Эл-починно:
Но не переходили на казахский.
Но не переходили на казахский.
---И я про тоже . В 1994 был в Германии , помогал перегнать авто . Вышел в город , --человек (можно сказать - негр), продающий апельсины обратился ко мне на русском языке.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать