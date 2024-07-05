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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9965
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 00:31
#8506
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Цитата:
111:
Я приеду для фотоотчета Разрешение даешь или нет?

Фотоотчёт не надо,просто приезжай
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23832
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 01:01
#8507
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Цитата:
111:
Да нет, вот и получает.

Да точно п...ит :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14992
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 01:11
#8508
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Цитата:
111:
А вот кто дальнобойщик, тем 20 тысяч платят,

Нету таких зп. В лучшем случаи от 3500 до 5000 и это ещё найти надо. А вот что пишут в инете.
Надо 20000 км наматать за месяц что б заработать 1 лям тенге. У нас и в России больше получают за такой пробег. И это очень не простой пробег в день получается по 660 км и это ещё погрузки и выгрузки, пробки, города, промзоны. Вобщем через полгода ты труп или раньше.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39312
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 01:55
#8509
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Цитата:
Добринцофф:
Фотоотчёт не надо,просто приезжай

Блин, ты че то боишься?
Никто меня не боялся
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39312
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 01:56
#8510
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Цитата:
Vit:
Нету таких зп. В лучшем случаи от 3500 до 5000 и это ещё найти надо. А вот что пишут в инете. Надо 20000 км наматать за месяц что б

Да подожди, может они приукрасили, чтоб нам утереть тут, подождем, когда они успокоятся.
Но вот там надо канадца спрашивать

[Исправлено: 111, 05.07.2024 - 02:57]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23832
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 02:45
#8511
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Цитата:
Vit:
Вобщем через полгода ты труп или раньше.

Та с логбуком законно далеко не уедешь, надо отматывать
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 10:24
#8512
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Цитата:
maxsaf:
А, блин, я ж не знал, что настолько все плохо, наши деревни наоборот растут, народ приезжает

Потомучто Канада колхозная страна
У нас наоборот урбанизация
Города растут а деревня умирает на ее место фермерства вахтовые приходят
Зачем жить в колхозе в пустыне за 250 км от города если лучше жить в городе и ездить на ферму как на вахту? Цитата:
Добринцофф:
У меня розничный магазин,я рад всем покупателям ,даже таким как ты

Таким как я это каким? Обозначить можешь?)/
Цитата:
Добринцофф:
ценники на витрине,с удовольствием продам хот за нал хоть за безнал по одной и той же цене. Приезжай.

Ещё раз повторю
Вот за картошкой я ещё в затобыл не ездил))
Цитата:
Добринцофф:
Зачем? Я его и привез для того что бы продавать.

Епрст
Ты же сам мне доказывал что ты мне не продашь ниче а наоборот цену завысишь ТАКИМ КАК Я
А теперь переобуваешься
Тебя не поймёшь
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
668
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 13:13
#8513
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Шестилетняя девочка скончалась в больнице от полученных ран при атаке дронов ВСУ на Кубанивот такие "герои" украины
Да уш...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 13:52
#8514
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Цитата:
N0name:
Шестилетняя девочка скончалась в больнице от полученных ран при атаке дронов ВСУ на Кубанивот такие "герои" украины Да уш...

Это какой-то отдельный вид ущербности
Напасть на соседей
Отжать территорию
Убить до 5 тыс мирных граждан
Каждодневно бомбить города и села
Уничтожать инфраструктуру чтобы гражданское население сидело без воды и света
И плакать что прилетела ракета по девочке на Кубани.

Ущербность
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
668
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 14:04
#8515
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
691
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 18:06
#8516
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Цитата:
abaika95:
Это какой-то отдельный вид ущербности

Скорее редукция. Нормальный процесс любого живого организма. Неиспользуемые части незачем поддерживать в работоспособном состоянии.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10603
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 18:32
#8517
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Цитата:
abaika95:
Потому что Канада колхозная страна У нас наоборот урбанизация

----****Согласно документу, в Казахстане проживает 20 139 914 человек, из них 12 552 583 — городское население, 7 587 331 — сельское население.***----****По данным переписи населения 2021 года [обновить], почти 6 миллионов человек (16% от общей численности населения Канады) проживали в сельских районах Канады.**------------------------У меня получилось 37,7 сельского населения в Казахстане :-x И в какой стране урбанизация :-x не до конца понял .Абайка , обьяснишь ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10603
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 18:36
#8518
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Цитата:
abaika95:
Потомучто Канада колхозная страна У нас наоборот урбанизация

----Я там сбросил данные переписи этих стран .Ответишь цифрам ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10603
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 18:47
#8519
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Цитата:
abaika95:
Это какой-то отдельный вид ущербности

-----У кого ?Цитата:
abaika95:
Каждодневно бомбить города и села
----
---Вот тут вы про кого ?Кто бомбит бомбит и какие города и села ???-----И вообще причем тут мирный курортный городок с 30 тыс. населения (как Тобыл) ----что нет военных целей ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10603
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 18:50
#8520
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Цитата:
111:
Я так и не понял,

----Вот как поймешь , тогда и пиши .
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