Отправлено: - 10:24

maxsaf:

А, блин, я ж не знал, что настолько все плохо, наши деревни наоборот растут, народ приезжает

Добринцофф:

У меня розничный магазин,я рад всем покупателям ,даже таким как ты

Добринцофф:

ценники на витрине,с удовольствием продам хот за нал хоть за безнал по одной и той же цене. Приезжай.

Добринцофф:

Зачем? Я его и привез для того что бы продавать.

Цитата:Потомучто Канада колхозная странаУ нас наоборот урбанизацияГорода растут а деревня умирает на ее место фермерства вахтовые приходятЗачем жить в колхозе в пустыне за 250 км от города если лучше жить в городе и ездить на ферму как на вахту? Цитата:Таким как я это каким? Обозначить можешь?)/Цитата:Ещё раз повторюВот за картошкой я ещё в затобыл не ездил))Цитата:ЕпрстТы же сам мне доказывал что ты мне не продашь ниче а наоборот цену завысишь ТАКИМ КАК ЯА теперь переобуваешьсяТебя не поймёшь