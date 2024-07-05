Нету таких зп. В лучшем случаи от 3500 до 5000 и это ещё найти надо. А вот что пишут в инете. Надо 20000 км наматать за месяц что б заработать 1 лям тенге. У нас и в России больше получают за такой пробег. И это очень не простой пробег в день получается по 660 км и это ещё погрузки и выгрузки, пробки, города, промзоны. Вобщем через полгода ты труп или раньше.
maxsaf: А, блин, я ж не знал, что настолько все плохо, наши деревни наоборот растут, народ приезжает
Потомучто Канада колхозная страна У нас наоборот урбанизация Города растут а деревня умирает на ее место фермерства вахтовые приходят Зачем жить в колхозе в пустыне за 250 км от города если лучше жить в городе и ездить на ферму как на вахту? Цитата:
Добринцофф: У меня розничный магазин,я рад всем покупателям ,даже таким как ты
Таким как я это каким? Обозначить можешь?)/ Цитата:
Добринцофф: ценники на витрине,с удовольствием продам хот за нал хоть за безнал по одной и той же цене. Приезжай.
Ещё раз повторю Вот за картошкой я ещё в затобыл не ездил)) Цитата:
Добринцофф: Зачем? Я его и привез для того что бы продавать.
Епрст Ты же сам мне доказывал что ты мне не продашь ниче а наоборот цену завысишь ТАКИМ КАК Я А теперь переобуваешься Тебя не поймёшь
N0name: Шестилетняя девочка скончалась в больнице от полученных ран при атаке дронов ВСУ на Кубанивот такие "герои" украины Да уш...
Это какой-то отдельный вид ущербности Напасть на соседей Отжать территорию Убить до 5 тыс мирных граждан Каждодневно бомбить города и села Уничтожать инфраструктуру чтобы гражданское население сидело без воды и света И плакать что прилетела ракета по девочке на Кубани.
abaika95: Потому что Канада колхозная страна У нас наоборот урбанизация
----****Согласно документу, в Казахстане проживает 20 139 914 человек, из них 12 552 583 — городское население, 7 587 331 — сельское население.***----****По данным переписи населения 2021 года [обновить], почти 6 миллионов человек (16% от общей численности населения Канады) проживали в сельских районах Канады.**------------------------У меня получилось 37,7 сельского населения в Казахстане И в какой стране урбанизация не до конца понял .Абайка , обьяснишь ???
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