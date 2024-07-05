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≡ Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции, сын которого потерял Land Cruiser, или смелость дочери пенсионера-железнодорожника?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49539
Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции, сын которого потерял Land Cruiser, или смелость дочери пенсионера-железнодорожника?
Отправлено: 05.07.24 - 14:11
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В правилах дорожного движения прямо говорится, что у водителя транспортного средства нет преимущественного права на движение при пересечении железнодорожных путей. То есть “не увидел”, “не заметил” - аргументы так себе. И тем не менее…
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§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
868
Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции, сын которого потерял Land Cruiser, или смелость дочери пенсионера-железнодорожника?
Отправлено: 05.07.24 - 16:46
#15
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Цитата:
mks2703:
Очевидный виновник ситуации, пытается отмазаться.

И ведь отмажется...
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1439
Re: Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции,...
Отправлено: 05.07.24 - 17:02
#16
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Цитата:
vofkakst:
И ведь отмажется...

Так там нет вопроса про "отмазаться". Его никто ни в чём не обвиняет.
Вагон с путей он не столкнул, ущерба ни железной дороге, ни владельцу вагона, ни владельцу груза в вагоне (если он есть) он не причинил.
Так что претензий к нему нет.
Это он тупо не хочет просто признать свой косяк и ремонтировать машину за свой счёт.
Возникла у него дикая мечта содрать деньги с железнодорожника. А папа-генерал его в этом, видимо, поддерживает... Позорник в погонах.
Надеюсь, ничего у них не получится.
А железнодорожнику не мешает подать встречный иск за моральный ущерб.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14992
Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции, сын которого потерял Land Cruiser, или смелость дочери пенсионера-железнодорожника?
Отправлено: 05.07.24 - 17:11
#17
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Это 300 крузак, дорогая последняя модель. Железнодорожник(если его обвенят) выплачивать будет по нашим зп 250 лет. Поэтому думаю он хочет че то другое что б страховка получилась или что б выплачивали железные дороги. С мужика тянуть долго и не выгодно.
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