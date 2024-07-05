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≡ Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции, сын которого потерял Land Cruiser, или смелость дочери пенсионера-железнодорожника?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49539
Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции, сын которого потерял Land Cruiser, или смелость дочери пенсионера-железнодорожника?
Отправлено: 05.07.24 - 14:11
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В правилах дорожного движения прямо говорится, что у водителя транспортного средства нет преимущественного права на движение при пересечении железнодорожных путей. То есть “не увидел”, “не заметил” - аргументы так себе. И тем не менее…
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
80
Re: Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции,...
Отправлено: 05.07.24 - 14:11
#1
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в СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ КОГДА В ВОСКОВУЮ ВАСТЬ ПРИЕЗЖАЛ ГЕНЕРАЛ, ТО МЛАДШИЙ ОФИЦЕРСКИЙ СОСТАВ ИЗ ШКУРЫ ВЫЛАЗИЛ, И БЫЛО ДЕЛО ТРАВУ КРАСИЛИ! Так это в советское время! А что говорить за сегодняйшний день??? Эти "божки" вообще берега потеряли чтоли? решили что можно абсолютно ВСЁ!?
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
298
Re: Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции,...
Отправлено: 05.07.24 - 14:14
#2
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Позорная ситуация, такие деятели развалят государство, подрывается сама суть законности, порядка и государственного устройства, все превращается в банду мелких жуликов на каких-то иностранных бричках, девушка молодец, явно хорошо воспитанна и держится с честью,многим можно поучиться
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3403
Re: Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции,...
Отправлено: 05.07.24 - 14:14
#3
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Наглядный пример того что в новом Казахстане дела решают так же как в старом.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
298
Re: Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции,...
Отправлено: 05.07.24 - 14:17
#4
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В январе 22 года русские, белорусские и кыргызские ребята (одкб) спасли этих позорников от озверевшей толпы, зря
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
298
Re: Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции,...
Отправлено: 05.07.24 - 14:27
#5
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Вообще забавно получается, отдельные уникумы настолько интересны в поведении, что лезут например под поезд, ну раздавил бы состав эту помойку вместе с пассажирами, тогда что? Ну отсидел бы, и то не фак
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3420
Re: Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции,...
Отправлено: 05.07.24 - 14:40
#6
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
868
Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции, сын которого потерял Land Cruiser, или смелость дочери пенсионера-железнодорожника?
Отправлено: 05.07.24 - 14:54
#7
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Берём попкорн и смотрим остросюжетное кинцо....
Как так можно? Влететь под поезд,ещё и права качать? Вроде бы как перед жд переездами стоит знак "движение без остановки запрещено", "Приближение к железнодорожному переезду". Что должно было предотвратить эту ситуёвину.
Налицо нарушение ПДД, и не со стороны железнодорожников.
Знаки были? Были.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
868
Re: Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции,...
Отправлено: 05.07.24 - 14:56
#8
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Цитата:
 “не увидел”, “не заметил” 


Именно жля этого и существует мед.комиссия. с глазами или реакцией беда - нельзя за руль.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16222
Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции, сын которого потерял Land Cruiser, или смелость дочери пенсионера-железнодорожника?
Отправлено: 05.07.24 - 15:00
#9
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Цитата:
ОГПУ:
В январе 22 года русские, белорусские и кыргызские ребята (одкб) спасли этих позорников от озверевшей толпы,

Какие ребята? Где?
В Костанае от одного одкбшника чёт не видел а ты где их успел посмотреть?
Цитата:
юля елиссева:
Наглядный пример того что в новом Казахстане дела решают так же как в старом.

Как решаются?
Через СМИ?))
Иной то интерпретации мы пока не видели же


Вообще если он родственник бывшего начальника ДП (что ещё не подтверждено)
То зачем так позориться то?
Ну стоит рихтовка кузова лямов 5-6 темболее если вина водителя будет доказана
А суд и публичная реакция ещё дороже обойдутся
На мелочах позорятся
Профайл
М
§ Местный
(Пользователи)
Регистрация:
29.04.10
Сообщений:
47
Re: Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции,...
Отправлено: 05.07.24 - 15:01
#10
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Только огласка и регулярные внимание от СМИ поможет семье, чтобы по втихую не сделали виновным железнодорожника.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39312
Re: Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции,...
Отправлено: 05.07.24 - 15:44
#11
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Да, наши силовики как были позорниками, так и остались..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6949
Re: Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции,...
Отправлено: 05.07.24 - 16:13
#12
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Был бы за рулём какой-то Вася на Жигулях,так всех собак бы спустили на него обвинив во всем его одного. Это же очевидно. Любой ЖД переезд освещается со всех сторон и не увидеть приближающий поезд преступная халатность прежде всего водителя
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
842
Re: Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции,...
Отправлено: 05.07.24 - 16:37
#13
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Прям как в том анекдоте
Крутой на 600 мерсе, бухой, влетает в стоящий на обочине асфальтоукладчик. Выжил. Вылез из машины - оценил ущерб. Вызывает по мобиле знакомого гаишника. Сует ему деньги, объясняя ситуацию. Гаишник чешет репу. Делать нечего, подзывает водителя асфальтоукладчика:
- Ну рассказывай. Как обгонял. Как подрезал...

На самом деле, ситуация грустная. Очевидный виновник ситуации, пытается отмазаться. Мало того хотят еще и на деньги "развести" не виновного человека.
Где же наши надзирающие органы, чтобы всю цепочку наказать, которые так долго тянут этот беспредел...
пс: В 90-е также чуть из свидетеля не стал обвиняемым. Каждый раз приходя к следакам, чувствую, что диалог меняется. Какие то странные вопросы начали задавать. Психанул. Пошел к прокурору. Написал на следаков заяву. Сразу отстали. Никаких вызовов.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
842
Re: Дочь за отца - И кто победит: авторитет генерала полиции,...
Отправлено: 05.07.24 - 16:43
#14
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Вот кажется недавно был процесс над Бишимбаевым. А нет. Пока ничего не меняется.
Может обнародуют всё-таки Кодекс "А". Что по кодексу Агашек дозволено агашкам и что дозволено другим - не агашкам? Давно уже пора ввести ясность в нашу жизнь, а то Жана КЗ непонятно это у нас или в матрице...
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