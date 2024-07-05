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≡ Если кодекс говорит одно, а закон другое, то стройки в Костанае останавливаются. Как выйти из юридической коллизии?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49539
Если кодекс говорит одно, а закон другое, то стройки в Костанае останавливаются. Как выйти из юридической коллизии?
Отправлено: 05.07.24 - 15:42
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Костанайские предприниматели уверены, что Комитет по делам строительства не прав, блокируя работу застройщиков, не имеющих проектов детальной планировки. Бизнес намерен добиться отмены решения Верховного суда РК, которое узаконило эту практику.
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E
* EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
38
Re: Если кодекс говорит одно, а закон другое, то стройки в...
Отправлено: 05.07.24 - 15:42
#1
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"ВС РК прочел ее как требование одновременно иметь то и другое".

А что разве неправильно ВС прочёл? Если через запятую - то это и есть перечисление. Когда или то, или другое, в законодательстве так и пишут - "и (или)" / "или".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39312
Re: Если кодекс говорит одно, а закон другое, то стройки в...
Отправлено: 05.07.24 - 15:51
#2
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Пусть недостроители попридержут свои 19ти этажки , что то уже надоели
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
400
Re: Если кодекс говорит одно, а закон другое, то стройки в...
Отправлено: 05.07.24 - 16:03
#3
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Цитата:
111:
попридержут свои 19ти этажки

Так вами названные недостроители как раз и получают ПДП, а вот склад построить или магазинчик в 100 кв. м уже не сможешь....
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