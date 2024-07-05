НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Галина КАТКОВА: Вместо Аксакалова - Джандаев
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49539
Галина КАТКОВА: Вместо Аксакалова - Джандаев
Отправлено: 05.07.24 - 10:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Месяц шел за месяцем. Видимых глазу движений на злосчастной детской областной больнице не происходило. Брифинги, чтобы рассказать о деятельности рабочей группы, никто не собирал. И «Наша Газета», посчитав, что за месяцы трудов какой-то результат участниками достигнут, сделала об этом запрос акиму области.
Читать новость

E
* EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
38
Re: Галина КАТКОВА: Вместо Аксакалова - Джандаев
Отправлено: 05.07.24 - 10:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде же была информация в СМИ о том, что прокуратура области возбудила уголовное дело по этой эпичной стройке. Или я что-то путаю? Если не путаю, то, видимо, на все вопросы предполагается, что ответить должно следствие в лице ДЭР или антикора, и суд. А к акиму может быть, конечно, после возбуждения уголовщины, только один вопрос - будут ли выделены ещё деньги на устранение всего и вся? На остальное никак и никто не ответит без отмашки прокурора - тайна следствия вроде же...
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16222
Re: Галина КАТКОВА: Вместо Аксакалова - Джандаев
Отправлено: 05.07.24 - 10:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это не первый раз, когда на запросы редакции, адресованные первому руководителю региона, отвечает кто-угодно, только не он. Не по чину, что ли? Так было при Кулагине. Так было при Мухамбетове. Теперь и при Аксакалове так же.


Это вроде как общегосударственная практика
Пишет человек президенту жалуясь на акима
Ответ ему придет именно от этого акима))
Потомучто президентская канцелярии письмо человека отправит этому Акиму со строгим вопросом, это чё такое? Почему на тебя жалобы? Разберись и в такой то срок ответишь нам.
Аким отвечает (старается ответить) и если человек больше президенту же жалуется в канцелярии ставят галочку, а ну значит аким разобрался с вопросом

Поэтому писать нужно дважды или трижды доказывая что с вашим вопросом не решилось ничего))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39312
Re: Галина КАТКОВА: Вместо Аксакалова - Джандаев
Отправлено: 05.07.24 - 15:58
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного утащили деньжат, теперь вот держат оборону.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 84, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 83
Зарегистрированные пользователи: Vit

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS