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Это не первый раз, когда на запросы редакции, адресованные первому руководителю региона, отвечает кто-угодно, только не он. Не по чину, что ли? Так было при Кулагине. Так было при Мухамбетове. Теперь и при Аксакалове так же.

Цитата:Это вроде как общегосударственная практикаПишет человек президенту жалуясь на акимаОтвет ему придет именно от этого акима))Потомучто президентская канцелярии письмо человека отправит этому Акиму со строгим вопросом, это чё такое? Почему на тебя жалобы? Разберись и в такой то срок ответишь нам.Аким отвечает (старается ответить) и если человек больше президенту же жалуется в канцелярии ставят галочку, а ну значит аким разобрался с вопросомПоэтому писать нужно дважды или трижды доказывая что с вашим вопросом не решилось ничего))