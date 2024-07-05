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≡ Уточнить локализацию телесных повреждений - По делу об убийстве в селе Пригородном возобновили судебное следствие в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49539
Уточнить локализацию телесных повреждений - По делу об убийстве в селе Пригородном возобновили судебное следствие в Костанае
Отправлено: 05.07.24 - 15:53
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Уголовное дело в отношении жителя Житикаринского района продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 4 июля. Согласно обвинению, 46-летний Василий ЧЕБОТАРЕВ в декабре прошлого года зарезал своего младшего брата Романа.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39312
Re: Уточнить локализацию телесных повреждений - По делу об...
Отправлено: 05.07.24 - 15:53
#1
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Как будет жаль, если он потом уедет в Россию..
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