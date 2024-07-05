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Если кодекс говорит одно, а закон другое, то стройки в Костанае останавливаются. Как выйти из юридической коллизии?
Если кодекс говорит одно, а закон другое, то стройки в Костанае останавливаются. Как выйти из юридической коллизии?
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