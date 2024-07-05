Отправлено: - 15:00

ОГПУ:

В январе 22 года русские, белорусские и кыргызские ребята (одкб) спасли этих позорников от озверевшей толпы,

юля елиссева:

Наглядный пример того что в новом Казахстане дела решают так же как в старом.

Цитата:Какие ребята? Где?В Костанае от одного одкбшника чёт не видел а ты где их успел посмотреть?Цитата:Как решаются?Через СМИ?))Иной то интерпретации мы пока не видели жеВообще если он родственник бывшего начальника ДП (что ещё не подтверждено)То зачем так позориться то?Ну стоит рихтовка кузова лямов 5-6 темболее если вина водителя будет доказанаА суд и публичная реакция ещё дороже обойдутсяНа мелочах позорятся