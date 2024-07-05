Re: Если кодекс говорит одно, а закон другое, то стройки в...

Отправлено: - 15:42

"ВС РК прочел ее как требование одновременно иметь то и другое".



А что разве неправильно ВС прочёл? Если через запятую - то это и есть перечисление. Когда или то, или другое, в законодательстве так и пишут - "и (или)" / "или".