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≡ «Из грязи в князи» - выбираем победителя
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49536
«Из грязи в князи» - выбираем победителя
Отправлено: 05.07.24 - 13:57
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«Наша Газета» завершает конкурс, который длился почти год. Сегодня мы публикуем 10 финалистов.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2201
Re: «Из грязи в князи» - выбираем победителя
Отправлено: 05.07.24 - 13:57
#1
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Уточнение от редакции.
При подсчете результатов была допущена техническая ошибка. Участникам № 8 Оксане ШЕМШЕЛЕВОЙ и коту Нео вместо 21 купона засчитали 121 купон. В их поддержку поступило не 1475, а 475 голосов.
Поэтому в список финалистов внесли коррективы - в него вошли участники № 19 Ольга НАПРИЕНКО и кошка Маруся, в поддержку которых поступило 663 голоса.
Приносим извинения всем, кого ввели в заблуждение.
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