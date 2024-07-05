Re: «Из грязи в князи» - выбираем победителя

Отправлено: - 13:57

Уточнение от редакции.

При подсчете результатов была допущена техническая ошибка. Участникам № 8 Оксане ШЕМШЕЛЕВОЙ и коту Нео вместо 21 купона засчитали 121 купон. В их поддержку поступило не 1475, а 475 голосов.

Поэтому в список финалистов внесли коррективы - в него вошли участники № 19 Ольга НАПРИЕНКО и кошка Маруся, в поддержку которых поступило 663 голоса.

Приносим извинения всем, кого ввели в заблуждение.