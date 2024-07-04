НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать перед долларом
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49536
Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать перед долларом
Отправлено: 04.07.24 - 19:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Александр Лукашенко призвал членов Шанхайской организации сотрудничества найти альтернативу американской валюте. Финансовый вопрос он затронул на встрече в формате "ШОС плюс", которая проходит в Астане.
Читать новость

m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
839
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 05.07.24 - 13:06
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Еще один фанат выжившего из ума ливийского диктатора. Настолько он в своё время осточертел своему народу за 40 лет правления, что снесли его с лёгкостью.


Так осточертел, что даже бедуины (единственное племя в Ливии, выступившее против режима), сейчас жалеют о том, что развалили страну...
Уровень жизни при Каддафи, практически коммунизм, не с чем даже сравнить...
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
839
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 05.07.24 - 13:24
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
что снесли его с лёгкостью.


Ну да, с легкостью? Девочка, ну зачем вы обсуждаете мужские темы?
Над Ливией объявили бесполетную зону. И французские бедуины на Миражах расстреливали ливийскую армию на земле. Были также английские бедуины на самолетах, американские, итальянские. В общем бедуины со всего НАТО с авианосцами, корветами и спецназом на земле... В сказки про народ с автоматами и винтовками, разгромивший армию с танками и артиллерией, это не сюда. Вам в Детский Мир надо в отдел игрушек...
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 78, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 77
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS