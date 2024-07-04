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≡ В Костанае намерены строить завод по глубокой переработке зерна — это вторая попытка
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49536
В Костанае намерены строить завод по глубокой переработке зерна — это вторая попытка
Отправлено: 04.07.24 - 23:18
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Аким области Кумар Аксакалов подписал меморандум о сотрудничестве между группой компаний KazFoodProducts и китайской Myande Group. Это произошло в рамках Казахстанско-Китайского делового совета, который собирался в Астане 2 июля.

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16221
Re: В Костанае намерены строить завод по глубокой переработке...
Отправлено: 04.07.24 - 23:18
#1
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Ну это уже реально смешно

Утро начинается с просмотра новостей в телеграмме

Итак в России
Бомбят очередной завод, фабрику,НПЗ, склад,ангар итд
В Казахстане открывают очередной завод по переработке,разработке, доработки молока/пшеницы/свеклы/картошки,машин итд))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14991
В Костанае намерены строить завод по глубокой переработке зерна — это вторая попытка
Отправлено: 05.07.24 - 07:59
#2
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Цитата:
abaika95:

Вы не те новости читайте. В России в 2024 году только в июне открылось, повторю ОТКРЫЛОСЬ 18 разных заводов, а не пытаются открыть во второй или пятый раз за десять лет хлебный хаб :lol:

[Исправлено: Vit, 05.07.2024 - 08:01]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
865
Re: В Костанае намерены строить завод по глубокой переработке...
Отправлено: 05.07.24 - 09:06
#3
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Снова хлеб подорожает? Плюс если мы ещё муку будем сливать в Китай- вообще крутота))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16221
Re: В Костанае намерены строить завод по глубокой переработке...
Отправлено: 05.07.24 - 10:27
#4
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Цитата:
Vit:
ОТКРЫЛОСЬ 18 разных заводов,

Ну это взамен тех которые разбомбили?))
Или заводы по выпуску важной гражданской продукции? Типа по пошиву маскировки,сборке Дронов и снарядов?))
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
839
Re: В Костанае намерены строить завод по глубокой переработке...
Отправлено: 05.07.24 - 13:17
#5
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Ну почему нас так тянет в Китай? Дешевизна? Неужели нельзя найти европейские аналоги? Или мы теперь из-за долга соседу, будем покупать всё у него.
Как говорила одна рудненская бабка крановщица, на МПЗ, китайском, потом после монтажа, и запуска в работу, поменяли часть китайского оборудования на российское...
Колесо в Рудном, не Китай ли был...
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