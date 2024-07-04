Re: В Костанае намерены строить завод по глубокой переработке...

Отправлено: - 13:17

Ну почему нас так тянет в Китай? Дешевизна? Неужели нельзя найти европейские аналоги? Или мы теперь из-за долга соседу, будем покупать всё у него.

Как говорила одна рудненская бабка крановщица, на МПЗ, китайском, потом после монтажа, и запуска в работу, поменяли часть китайского оборудования на российское...

Колесо в Рудном, не Китай ли был...