Отправлено: - 13:06

юля елиссева:

Еще один фанат выжившего из ума ливийского диктатора. Настолько он в своё время осточертел своему народу за 40 лет правления, что снесли его с лёгкостью.

Цитата:Так осточертел, что даже бедуины (единственное племя в Ливии, выступившее против режима), сейчас жалеют о том, что развалили страну...Уровень жизни при Каддафи, практически коммунизм, не с чем даже сравнить...