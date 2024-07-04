Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать перед долларом
Отправлено: 04.07.24 - 19:44
Александр Лукашенко призвал членов Шанхайской организации сотрудничества найти альтернативу американской валюте. Финансовый вопрос он затронул на встрече в формате "ШОС плюс", которая проходит в Астане. Читать новость
Мы все говорим, что мы большие, мы великие. Мы действительно великие, нас более 40% населения, около трети мирового валового внутреннего продукта... Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера – Китай и Российская Федерация. Источник:
А кто сказал Лукашенко, что "мы великие"? Уберите из ШОС Китай и от него ничего не останется! Лукашенко не понимает, что Китаю всё фиолетово? Китай жаждет новых рынков сбыта своей продукции и экспансию в чужие экономики! Для него ШОС - тоже пирог! К этому пирогу добровольно прибавилась Беларусь... А свалить доллар - не в этой жизни!)))
Батька, со своей колокольни рассуждает, ему доллары не нужны. У них мясо, картошка, сыры, пироги, лепешки, кулебяки, ватрушки, пончики, драники и. т. д. из своего отечественного сырья производятся. Икра черная, красная, суши и другие деликатесы великими россиянами предоставляются, датируются 😂😂😂.
Тема вполне реальная - свалить доллар. Муамар Каддафи тоже хотел ввести "золотой динар", но кончилось это для него плачевно. "Завалить" ШОС сложнее. Надо только вывести из игры Россию, тогда и дальше можно печатать зеленые бумажки... А Китай это бумажный тигр, спрятавшийся за спину РФ. Не будет РФ, Китай быстро поставят на место.
mks2703: А Китай это бумажный тигр, спрятавшийся за спину РФ.
Ну да это же Китайский лидер ездит в Москву постоянно прося снаряды и автомобильное производство российское перевезти в Пекин)Цитата:
mks2703: Не будет РФ, Китай быстро поставят на место.
Каким образом?)) Чето до 2022 года в мировой политике РФ по сути не было и Китай никто на место поставить не мог и не может США все нулевые дрожали от китайской экономической угрозы А про Россию никто не вспоминал даже Так региональная держава как четко подметил Обама Цитата:
mks2703: Завалить" ШОС сложнее. Надо только вывести из игры Россию, тогда и дальше можно печатать зеленые бумажки...
А вторую если уже не первую экономику мира-Китай валить не надо получается?)) Всё же держится на России!!! На 10 или какой там 13 экономике мира ! Где солдатам сапог и касок не хватает
abaika95: Каким образом?)) Чето до 2022 года в мировой политике РФ по сути не было и Китай никто на место поставить не мог и не может
Очень даже ставят. Надо хоть немного интересоваться темой. У Китая большой товарооборот завязан на США, еще триллион долларов в гос.облигациях (который ведь можно и обнулить), плюс технологическая зависимость (как производства, так и патенты). Сказали США не продавать РФ старые заводы по компьютерным компонентам и не передавать технологии американские и свои (по сути американская разработка), и Китай прогнулся, и не продал. Банки крупные отказались проводить транзакции, по указке Вашингтона. Сейчас Пекин и Москва ищут каким бы банком пожертвовать, для продолжения транзакций. А для убедительности перевел некоторые производства во Вьетнам, и часть собирается вернуть в Америку....
abaika95: Ну да это же Китайский лидер ездит в Москву постоянно прося снаряды и автомобильное производство российское перевезти в
Это Китаю нужна поддержка РФ в случае конфликта за Тайвань. Против американского флота Китай не попрет. Никто ведь не знает, какая на самом деле военная мощь бумажного тигра. Ведь Китай нигде не воевал. Последний раз отгреб от Вьетнама - давно это было. Только разве что буддистских монахов победили, там Шаолинь против винтовок был без вариантов... Китайская техника очень сомнительного качества, нигде не была толком проверена, ни в одном серьезном конфликте, у китайской армии нет практического опыта. Они только за бабки могут отжимать территории сопредельных государств...
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